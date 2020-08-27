ОП відредагував запис "музичної незалежності" через порушення авторських прав.

Офіс Президента України заявив про те, що українське законодавство дозволяє використовувати фрагменти пісень без згоди авторів під час шоу, подібних до того попурі, котре Банкова влаштувала на День Незалежності. Водночас ОП підредагувала запис ролика, вказавши під фрагментами правдивих авторів.

Про це йдеться у коментарі на офіційній Facebook-сторінці Офісу Президента.

"24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі «Музична історія Незалежності», яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволено подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення", – зазначили на Банковій.

Офіс Президента "з метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера" опублікував перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів і поширив "повний відеоролик музичного попурі", в якому, вважає президентська канцелярія, дотримано вимоги пункту 9-1 ст. 21 закону "Про авторське право і суміжні права".

Слід зазначити, що 24 серпня в прямому ефірі під час трансляції режисери вказували лише назву пісні та виконавця, але не авторів.

Водночас, як зауважив український співак Юрій Юрченко (Yurcash), в оновлених титрах під його старим гітом вказали помилкового автора – замість самого Юрченка уславили вокаліста популярного в 90-х гурту "Аква Віта".

"Вони там взагалі невменяємі!? – коментує Yurcash у своїй манері. – Три дні шукали в картотєках і метриках авторів пісень. Аказується, заднім числом можна виправляти – і це не буде порушенням законодавства. Евріка!!! І на тобі – автор "Я йду", по їхній версії, – Ігор Балан. А я, значить, написав "А тепер усе інакше". Ну спеціально ж таке роблять..."

Як писав Z, під час офіційного святкування Дня Незалежності за участі Президента України Володимира Зеленського в центрі Києва у понеділок у музичному попурі з українськомовної та російськомовної популярної музики використали композиції без згоди їхніх авторів. Про порушення авторських прав, зокрема, заявили представники музичних гуртів "Океан Ельзи", "Плач Єремії", "Бумбокс" і "Тартак".

Президент України Володимир Зеленський у своїй промові відрекомендував шоу як "Музичну історію України". Згідно зі замислом, відомі українські співаки мали виконати чотири десятки найзнаковіших, на думку авторів ідеї (і згідно з їхніми смаками), пісень.

У переспіві взяли участь: Потап, Олег Винник, Вєрка Сердючка, Ірина Білик, Ольга Полякова, Монатік, Павло Зібров, Тарас Тополя із гурту "Антитіла", Джамала, Ніна Матвієнко та інші. Поруч із піснями "Воплі Відоплясова", "ТНМК", "Брати Гадюкіни" виконували пісні – "Шльопкі" Полякової, "Кієвлянка" Кричевського і т. п.

Представник "Бумбоксу" Олексій Согомонов заявив: із гуртом не узгоджували використання пісні. Понад те, колега Андрія Хливнюка здивувався, що режисери вибрали для "капусняка" стару російськомовну пісню "Вахтерам" (виконав дует "Врємя і стєкло").

"Коли влада замовляє кабак в країні, де йде війна, в самому центрі древнього міста, а творці шоу й музиканти радісно підіграють владі в прагненні ощасливити всіх довкола своїм сіянням, тоді на платформу вибирається зайчик із прапором України. Котрий на тлі банера з запитанням, зверненим до цієї самої влади, виглядає не як помилка режисера. Не як жарт. Він, це миле зайченя, є провісником "беркутівців", котрі стріляли в людей, "зелених чоловічків" у Криму, розірваних Донецька й Луганська", – додав представник "Бумбоксу".