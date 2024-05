Apple Music оприлюднив свій список ста найкращих альбомів.

Apple Music завершив оприлюднювати список ста найкращих альбомів усіх часів і народів. 13 травня були опубліковані останні десять позицій цього списку, відтак передостанню десятку – і так день за днем аж до першої.





Ця сотня була відібрана і ранґована командою експертів Apple Music разом з кількома популярними артистами, авторами пісень і музичними професіоналами. Список покликаний вшанувати альбоми, які мали значний вплив на музику та музичних фанатів протягом тривалого часу, незалежно від їхньої, альбомів, популярності, тобто він "повністю незалежний від кількості прослуховувань" на своїй платформі, а яко "любовний лист до записів, які сформували світ, в якому меломани живуть і слухають музику". Список вже викликав бурхливі онлайн-дискусії, в яких фанати сперечаються про пропуски та рейтинги, а музикознавці аналізують культурне значення вибору Apple.

Перша позиція в списку – "The Miseducation of Lauryn Hill" – перший і єдиний студійний альбом американської співачки та реперки Лорін Гілл, випущений 25 серпня 1998 року. Альбом містить пісні в стилях неосоул, R&B, хіп-хоп-соул і реґґі. За перший тиждень було продано понад 422 тис. примірників, станом на нині – 20 млн. The Miseducation of Lauryn Hill був визнаний одним з найкращих альбомів 1998 року. На 41-й церемонії вручення премії «Греммі» він отримав п'ять нагород.

На другій позиції – Майкл Джексон зі своїм альбомом "Thriller", альбомом 1982 року, що відкрив нову епоху попмузики. Окрім визначного творчого значення, альбом також мав комерційний успіх.

Третя позиція – "Abbey Road", останній за датою запису (20 квітня – 18 серпня 1969 року) альбом бітлів, їхня лебедина пісня. Ще один альбом бітлів – "Revolver" зайняв – 21-шу позицію, по два альбоми в списку мають ще одна група (Radiohead), а також Прінс, Стіві Вандер та Бейонсе.

За жанрами: 21 – хіп-хоп/реп, 18 – рок, 16 – поп, 14 – альтернатива, 11 – r&b/soul, 4 – електронна, по три – гард-рок і джаз, по два – мотаун, панк, авторські пісні, по одному – кантрі, латина, метал, реґґі.

Альбоми за декадами:

1950-ті – 1

1960-ті – 10

1970-ті – 18

1980-ті – 17

1990-ті – 23

2000-ні – 11

2010-ті – 17

2020-ті – 3

Apple Music's 100 Best Albums

1. The Miseducation of Lauryn Hill – Lauryn Hill

2. Thriller – Michael Jackson

3. Abbey Road – The Beatles

4. Purple Rain – Prince & The Revolution

5. Blonde – Frank Ocean

6. Songs in the Key of Life – Stevie Wonder

7. good kid, m.A.A.d city (Deluxe Version) – Kendrick Lamar

8. Back to Black – Amy Winehouse

9. Nevermind – Nirvana

10. Lemonade – Beyoncé

11. Rumours – Fleetwood Mac

12. OK Computer – Radiohead

13. The Blueprint – Jay Z

14. Highway 61 Revisited – Bob Dylan

15. 21 – Adele

16. Blue – Joni Mitchell

17. What’s Going On – Marvin Gaye

18. 1989 (Taylor’s Version) – Taylor Swift

19. The Chronic – Dr. Dre

20. Pet Sounds – Beach Boys

21. Revolver – The Beatles

22. Born to Run – Bruce Springsteen

23. Discovery – Daft Punk

24. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars – David Bowie

25. Kind of Blue – Miles Davis

26. My Beautiful Dark Twisted Fantasy – Kanye West

27. Led Zeppelin II – Led Zeppelin

28. The Dark Side of the Moon – Pink Floyd

29. The Low End Theory – A Tribe Called Quest

30. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

31. Jagged Little Pill – Alanis Morissette

32. Ready to Die – The Notorious B.I.G.

33. Kid A – Radiohead

34. It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back – Public Enemy

35. London Calling – The Clash

36. BEYONCÉ – Beyoncé

37. Enter the Wu-Tang (36 Chambers) – Wu-Tang Clan

38. Tapestry – Carole King

39. Illmatic – Nas

40. I Never Loved a Man the Way I Love You – Aretha Franklin

41. Aquemini – Outkast

42. Control – Janet Jackson

43. Remain in Light – Talking Heads

44. Innervisions – Stevie Wonder

45. Homogenic – Björk

46. Exodus – Bob Marley & The Wailers

47. Take Care – Drake

48. Paul’s Boutique – Beastie Boys

49. The Joshua Tree – U2

50. Hounds of Love – Kate Bush

51. Sign O’ the Times – Prince

52. Appetite for Destruction – Guns N Roses

53. Exile on Main Street – Rolling Stones

54. A Love Supreme – John Coltrane

55. ANTI – Rihanna

56. Disintegration – The Cure

57. Voodoo – D’Angelo

58. (What’s the Story) Morning Glory – Oasis

59. AM – Arctic Monkeys

60. ‘The Velvet Underground and Nico’ – Velvet Underground & Nico

61. Love Deluxe – Sade

62. All Eyez on Me – 2Pac

63. Are You Experienced? – The Jimi Hendrix Experience

64. Baduizm – Erykah Badu

65. 3 Feet High and Rising – De La Soul

66. The Queen Is Dead – The Smiths

67. Dummy – Portishead

68. Is This It – The Strokes

69. Master of Puppets – Metallica

70. Straight Outta Compton – N.W.A.

71. Trans-Europe Express – Kraftwerk

72. SOS – SZA

73. Aja – Steely Dan

74. The Downward Spiral – Nine Inch Nails

75. Supa Dupa Fly – Missy Elliott

76. Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

77. Like a Prayer – Madonna

78. Goodbye Yellow Brick Road – Elton John

79. Norman F*****g Rockwell! – Lana Del Rey

80. The Marshall Mathers LP – Eminem

81. After the Gold Rush – Neil Young

82. Get Rich or Die Tryin’ – 50 Cent

83. Horses – Patti Smith

84. Doggystyle – Snoop Dogg

85. Golden Hour – Kacey Musgraves

86. My Life – Mary J. Blige

87. Blue Lines – Massive Attack

88. I Put a Spell on You – Nina Simone

89. The Fame Monster (Deluxe Edition) – Lady Gaga

90. Back in Black – AC/DC

91. Listen Without Prejudice Vol. 1- George Michael

92. Flower Boy – Tyler, The Creator

93. A Seat at the Table – Solange

94. Untrue – Burial

95. Confessions – USHER

96. Pure Heroine – Lorde

97. Rage Against the Machine – Rage Against the Machine

98. ASTROWORLD – Travis Scott

99. Hotel California – Eagles

100. Body Talk – Robyn