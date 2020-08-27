Вибори в Тернополі: хто на Надала?

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Більшість місцевих політиків публічних заяв про намір брати участь у виборах міського голови не робили, очікуючи, очевидно, офіційного старту передвиборчої кампанії 5 вересня. Про потенійних кандидатів можна говорити лише опосередковано, враховуючи результати соціологічних замірів електоральних настроїв у місті, та активну суспільну діяльність цих політіків в останні місяці. Зараз таких є щонайменше 9.

Єдиним, хто відкрито заявив про намір взяти участь у мерських перегонах, наразі є представник партії «Громадянський рух «Хвиля» Олексій Станько, який позиціонується як борець з корупцією. Його кандидатуру погодили на з'їзді партії ще 7 липня. Проте наразі рівень його підтримки недотягує до 1,5%.

Фото: tv4.te.ua

Лідером електоральних настроїв у Тернополі є діючий міський голова, який очолює його дві каденції поспіль, Сергій Надал.

Зокрема, за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведенного 23 липня, діяльність чинного міського голови як місцевого політика позитивно оцінює 78% опитаних. Віддати голоси за його третю мерську каденцію зголошується 66,3% тернополян.

Фото: tmcinfo.com.ua

Рейтинг Сергія Надала є стабільно високим, і не знижувався нижче 60% з початку 2020 року.

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Рейтинг інших потенційних кандидатів на посаду міського голови Тернополя – значно нижчий. Відповідно до результатів згадуваного опитування, за представника партії «Слуга Народу» Віктора Гевка могли б проголосувати 6,5%; за Віктора Овчарука із «Європейської Солідарності» - 5,9%; за Михайла Ратушняка, який вже балотувався на міського голову у 2015 році від «Батьківщини», – 4,5%; за партійця «Голосу» Максима Черкашина – 4,4%; депутата міської ради від партії «Народний контроль» Володимира Бліхара – 3,4%; «свободівця» Ігоря Турського – 3,1%, представника партії «Громадянський рух «Хвиля» Олексія Станька – 1,1%, за представника «Партії Шарія» Андрія Любецького – 0,9%.

Суголосними є результати опитування, проведеного Центром з інформаційних проблем територій 29-31 липня. Лідером рейтингу кандидатів на міського голову Тернополя є Сергій Надал, за якого готові підтримати 78,3% з тих, хто визначився. Найближчого конкурента, Михайла Ратушняка, підтримує 3,4%, Віктора Овчарука — 3,1%, Віктора Гевка — 1,9%, Олексія Станька — 1,4%.

Цікаво, що фальстарту політичної реклами на білбордах міста, як от у Львові чи Івано-Франківську, в Тернополі не спостерігається. Робота з виборцями ведеться у соцмережах та через партійну пресу, яку розкидають у поштові скриньки.

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Прикметним є й той факт, що напередодні Дня незалежності у Тернопільській міській раді кілька депутатів оголосили про створення фракції «Порядок. Відповідальність. Справедливість», метою якої заявлено: «спільна робота на благо Тернополя у команді з міським головою Сергієм Надалом». До цієї фракції увійшли представники «Об’єднання «Самопоміч» Віктор Генсерук, Сергій Лупак, Олег Нитка; представник «Європейської солідарності» Михайло Ібрагімов; представник фракції «Батьківщина» Андрій Артимович та представник «Громадянської позиції» Андрій Газилишин.