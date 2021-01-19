У Тернополі голови міської та обласної рад долучилися до традиційного пірнання в ополонку.

Сьогодні, 19 січня, на Йорданське водохреща у Тернополі, попри сильний мороз, пірнали в ополонку у гідропарку «Топільче». Народну традицію, зокрема, підтримали міський голова Тернополя Сергій Надал та голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Фото www.facebook.com/Nadal.Sergij



«Цього дня освячується вода у відкритих водоймах і вважається, що вся вода стає святою, благодатною і цілющою. Йорданська вода змиває усі негативи, зцілює наші душу та серце, зміцнює здоров’я, додає нових сил і натхнення до щоденних добрих справ. Тому у нас багато років є добра традиція – разом з тернополянами ми пірнаємо в ополонку, незважаючи на погоду. Впевнений, що ця вода заряджає, додає додаткової сили та наснаги. Бажаю усім здоров’я. Хай йорданська вода подарує усім здоров’я та благополуччя», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.



Проте купання в ополонці на Водохреща не є церковним обрядом – це давній, ще язичницький народний звичай, який знову набув популярності в Україні наприкінці 20 століття. Зокрема, у Православній церкві України напередодні зазначили, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

«Церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір кожного. Але ми закликаємо не вважати цю дію церковною, пов’язаною зі святкуванням Хрещення Господнього», – зазначили у ПЦУ.

Фото www.facebook.com/Nadal.Sergij

Голова Тернопільської облради Михайло Головко перед пірнанням жартівливо заявив, що цей акт – «наша відповідь на коронавірус і примусову вакцинацію».

Біля підніжжя хреста на набережній Тернопільського ставу провели традиційне водосвяття. Тим часом священнослужителі Української греко-католицької церкви та Православної церкви України освятили воду на водопровідній насосній станції №1 і №4 «Тернопільводоканалу». За інформацією речниці «Тернопільводоканалу» Наталії Федорців, воду для тернополян на підприємстві освячують уже понад 10 років поспіль. Цьогоріч таке освячення набуло актуальності через посилений карантин у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Фото www.facebook.com/Nadal.Sergij



«Дуже багато людей є, які не мають сьогодні можливості піти до церкви, не мають можливості прийти до церкви помолитися, вони моляться вдома дистанційно. Але вони, відкривши в себе кран, зможуть попити свяченої водички. І ця водичка освячується», – сказав протоієрей УПЦ Сергій Загальський.