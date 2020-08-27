ФСБ затримала військовослужбовця-ракетника, котрий нібито був українським шпигуном.

Проти нього порушено кримінальну справу за статтею про державну зраду.

 

 

Федеральна служба безпеки Росії затримала в Барнаулі військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення Міноборони РФ. Його підозрюють в державній зраді. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

За повідомленнями Центру громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ, затриманий передавав відомості, що містять державну таємницю, військовій розвідці України.

 

Як зазначено в повідомленні ЦГЗ: «ФСБ РФ у Барнаулі затримала військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, які становлять державну таємницю».

 

Як з'ясував інформаційний портал «МБХ медиа», затриманого звуть Сергій Сидорчук. Він 1988 року народження, 2012 року закінчив військову академію. Судячи з погонів, затриманий перебуває в званні старшого лейтенанта.

 

Військовослужбовець поміщений під варту за рішенням суду. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею 275 КК РФ ( «Державна зрада»). Покарання за нею становить від 12 до 20 років позбавлення волі. Матеріали кримінальних справ за цією статтею завжди засекречені.

 

Міністерство оборони України цієї інформації ще не коментувало.

27.08.2020

До теми

Наднова винна в масовому вимиранні?
Зоряний вибух міг спричинити смертельне розрідження озону 360 мільйонів років тому.
27.08.20 | | Наука
В українців
Андрій Бондар
Ми припиняємо ходу за крок до перемоги. Ми довго відчуваємо біль, але не пам'ятаємо, звідки він. Ми намагаємося грати чужі ролі, ніби десь існує наша істинна роль
24.08.20 | | Дискурси
У житті завжди є місце празнику… і халепі
Юрко ТИМЧУК
Тестостерон, естроген і інші адреналіни регулярно бігають в тілі країни, яка дорослішає дуже помалу. Можливо, і з’явиться український Мойсей і скаже: «Прийшли». А поки що йдемо і збираємо гормони. Огляд тижня
24.08.20 | | Україна
Вчені відстежують аномалію у магнітосфері
Магнітне поле Землі – це щит, що захищає її від згубної космічної радіації. Але цей «щит» має слабке місце.
23.08.20 | | Наука
Новий вид смакових клітин
Клітини «широкого профілю» впливають на смакові сигнали від інших сенсорних клітин на язику.
22.08.20 | | Наука
Садгора, 1983 – 2020
Юрій Андрухович
«Хто пройшов Садгору, виживе і в Бухенвальді» – безіменному авторові навряд чи спадало на думку, що насправді тут значно більше конотацій. І значно жахніших
21.08.20 | | Дискурси
100-ліття Зальцбурзького фестивалю
©Аделіна Єфіменко
Зальцбурґ не побоявся відкрити в серпні всі двері Фестшпільгауса, незважаючи на небезпеку поширення вірусу, в той час, як більшість театрів світу перебувають у стані летаргії. Стояти перед лицем смерті для Зальцбурґа – не кураж, а величезна відповідальність за життя мистецтва і за життя митців. 
21.08.20 | | Штука
Третя спроба Байдена
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Шанси Джо Байдена стати наступним президентом нині оцінюють у 87%. Чи в разі своєї перемоги він буде для України кориснішим главою найсильнішої держави світу?
21.08.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.