ФСБ затримала військовослужбовця-ракетника, котрий нібито був українським шпигуном.

Проти нього порушено кримінальну справу за статтею про державну зраду.

Федеральна служба безпеки Росії затримала в Барнаулі військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення Міноборони РФ. Його підозрюють в державній зраді. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

За повідомленнями Центру громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ, затриманий передавав відомості, що містять державну таємницю, військовій розвідці України.

Як зазначено в повідомленні ЦГЗ: «ФСБ РФ у Барнаулі затримала військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, які становлять державну таємницю».

Як з'ясував інформаційний портал «МБХ медиа», затриманого звуть Сергій Сидорчук. Він 1988 року народження, 2012 року закінчив військову академію. Судячи з погонів, затриманий перебуває в званні старшого лейтенанта.

Військовослужбовець поміщений під варту за рішенням суду. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею 275 КК РФ ( «Державна зрада»). Покарання за нею становить від 12 до 20 років позбавлення волі. Матеріали кримінальних справ за цією статтею завжди засекречені.

Міністерство оборони України цієї інформації ще не коментувало.