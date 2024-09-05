КДБ Білорусі затримав «японського шпигуна».

Насправді ним виявився викладач японської мови.

Співробітники КДБ Білорусі затримали в Гомелі громадянина Японії. Як повідомило білоруське видання «Зеркало», про це стало відомо з новинного сюжету на державному телеканалі «Беларусь-1», який вийшов у етер в середу, четвертого вересня.

В репортажі йдеться про те, що упійманий японський аґент мав «найширші інтереси» в Білорусі. Починаючи від збору інформації про суспільно-політичну ситуацію в країні, реалізацію китайської ініціативи «Один пояс – один шлях» і закінчуючи фотографуванням військової інфраструктури, а також вивчення ситуації на білорусько-українському кордоні.

У сюжеті показаний сам японець. Він ламаною російською мовою заявляє: «Мої дії можуть бути небезпечними для Білорусі». Також «аґент» говорить на камеру про те, що «можливий ракетний удар по Білорусі» (з якої країни його очікувати, в повідомленні не уточнюється).

У сюжеті затриманий японець представився як Наканісі Масатосі. Журналісти незалежного білоруського телеканалу Belsat, який працює з Польщі, з’ясували, що «аґентом» насправді є викладач Гомельського державного університету імені Франциска Скорини. Він викладає японську мову на навчальних курсах Інституту додаткової освіти. Японець одружений з білорускою родом з Гомеля.

В Японії Наканісі Масатосі закінчив юридичний факультет і близько 20 років працював адвокатом у галузі економічного права у приватній юридичній фірмі в Токіо.

У КДБ Білорусі на момент публікації не коментували інформацію про затримання працівника японських спецслужб.