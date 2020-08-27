Майора, що скалічив трьох курсанток автомобілем, взяли під арешт.

Майору Медичної служби Збройних Сил України Володимиру Холодному, який у Києві напідпитку вчинив наїзд на курсанток Військової медичної академії, обрали запобіжний захід – арешт без права застави.

Таке рішення ухвалив Шевченківський суд Києва, повідомили в пресовій службі військової прокуратури Центрального регіону України.

“Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою”, – ідеться в повідомленні.

Майор вчинив наїзд на курсанток у військовій частині на вулиці Зоологічній в Києві 25 серпня – притиснув їх бампером до ґанку зі сходами. Двом курсанткам ампутували частину кінцівок в районі гомілок.

Згідно з даними прокуратури, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння (понад 2 проміле).

Володимир Холодний сказав у суді, що "на даний момент" не уникатиме покарання. "Для мене пріоритети в житті – це честь і совість. Те, що я скоїв, я каюсь, і нестиму цей хрест через все своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед всіма, хто мене знає, – мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу потерпілим", – сказав майор, згідно з повідомленням "5 каналу".