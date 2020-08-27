Майора, що скалічив трьох курсанток автомобілем, взяли під арешт.

 

Майору Медичної служби Збройних Сил України Володимиру Холодному, який у Києві напідпитку вчинив наїзд на курсанток Військової медичної академії, обрали запобіжний захід – арешт без права застави.

 

Таке рішення ухвалив Шевченківський суд Києва, повідомили в пресовій службі військової прокуратури Центрального регіону України.

 

 

“Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою”, – ідеться в повідомленні.

 

Майор вчинив наїзд на курсанток у військовій частині на вулиці Зоологічній в Києві 25 серпня – притиснув їх бампером до ґанку зі сходами. Двом курсанткам ампутували частину кінцівок в районі гомілок.

 

Згідно з даними прокуратури, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння (понад 2 проміле).

 

Володимир Холодний сказав у суді, що "на даний момент" не уникатиме покарання. "Для мене пріоритети в житті – це честь і совість. Те, що я скоїв, я каюсь, і нестиму цей хрест через все своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед всіма, хто мене знає, – мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу потерпілим", – сказав майор, згідно з повідомленням "5 каналу".

 

 

27.08.2020

До теми

Наднова винна в масовому вимиранні?
Зоряний вибух міг спричинити смертельне розрідження озону 360 мільйонів років тому.
27.08.20 | | Наука
В українців
Андрій Бондар
Ми припиняємо ходу за крок до перемоги. Ми довго відчуваємо біль, але не пам'ятаємо, звідки він. Ми намагаємося грати чужі ролі, ніби десь існує наша істинна роль
24.08.20 | | Дискурси
У житті завжди є місце празнику… і халепі
Юрко ТИМЧУК
Тестостерон, естроген і інші адреналіни регулярно бігають в тілі країни, яка дорослішає дуже помалу. Можливо, і з’явиться український Мойсей і скаже: «Прийшли». А поки що йдемо і збираємо гормони. Огляд тижня
24.08.20 | | Україна
Вчені відстежують аномалію у магнітосфері
Магнітне поле Землі – це щит, що захищає її від згубної космічної радіації. Але цей «щит» має слабке місце.
23.08.20 | | Наука
Новий вид смакових клітин
Клітини «широкого профілю» впливають на смакові сигнали від інших сенсорних клітин на язику.
22.08.20 | | Наука
Садгора, 1983 – 2020
Юрій Андрухович
«Хто пройшов Садгору, виживе і в Бухенвальді» – безіменному авторові навряд чи спадало на думку, що насправді тут значно більше конотацій. І значно жахніших
21.08.20 | | Дискурси
100-ліття Зальцбурзького фестивалю
©Аделіна Єфіменко
Зальцбурґ не побоявся відкрити в серпні всі двері Фестшпільгауса, незважаючи на небезпеку поширення вірусу, в той час, як більшість театрів світу перебувають у стані летаргії. Стояти перед лицем смерті для Зальцбурґа – не кураж, а величезна відповідальність за життя мистецтва і за життя митців. 
21.08.20 | | Штука
Третя спроба Байдена
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Шанси Джо Байдена стати наступним президентом нині оцінюють у 87%. Чи в разі своєї перемоги він буде для України кориснішим главою найсильнішої держави світу?
21.08.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.