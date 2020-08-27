Рекорд смертності: за добу зареєстровано пів сотні померлих від COVID-19.

 

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 49 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Статистика для 26 серпня – рекордна для пандемії COVID-19 в Україні. Дотепер антирекорд становив 40 летальних випадків.

 

Про це йдеться в даних, поширених у четвер Радою національної безпеки та оборони.

 

Ілюстрація надається до збільшення

 

Найбільше людей померло у Львівській (374), Чернівецькій (270), Закарпатській (252) Івано-Франківській (204) та Харківській (196) областях.

 

Поточний рівень летальності – 2,1%.

 

Найвищий показник летальності – у Кіровоградській (5,8%), Закарпатській (3,5%), Черкаській (2,9%), Чернівецькій (2,8%) та Львівській (2,7%) областях.

 

Упродовж минулої доби зафіксовано 1974 нових випадки захворювання. Найбільше нових випадків – у Києві (220), в Харківській (218), Львівській (203), Одеській (185), Івано-Франківській (164), Чернівецькій (159), Тернопільській (141) областях. 

 

27.08.2020

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