Рекорд смертності: за добу зареєстровано пів сотні померлих від COVID-19.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 49 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Статистика для 26 серпня – рекордна для пандемії COVID-19 в Україні. Дотепер антирекорд становив 40 летальних випадків.
Про це йдеться в даних, поширених у четвер Радою національної безпеки та оборони.
Ілюстрація надається до збільшення
Найбільше людей померло у Львівській (374), Чернівецькій (270), Закарпатській (252) Івано-Франківській (204) та Харківській (196) областях.
Поточний рівень летальності – 2,1%.
Найвищий показник летальності – у Кіровоградській (5,8%), Закарпатській (3,5%), Черкаській (2,9%), Чернівецькій (2,8%) та Львівській (2,7%) областях.
Упродовж минулої доби зафіксовано 1974 нових випадки захворювання. Найбільше нових випадків – у Києві (220), в Харківській (218), Львівській (203), Одеській (185), Івано-Франківській (164), Чернівецькій (159), Тернопільській (141) областях.
27.08.2020