Кличко взяв на вибори Шовковського.

Легендарний воротар футбольної збірної України Олександр Шовковський ітиме на місцеві вибори від партії "УДАР".

Про це під час виступу на з'їзді партії заявив лідер "УДАРу", міський голова Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, передає УНІАН.

Бурмистр Києва наголосив, що головне рішення, заради якого зібралися делегати на цей з’їзд, – це рішення, що партія "УДАР" йде на місцеві вибори як окрема сила.

Кличко заявив, що вірить в успіх своєї команди. Серед представників команди, продемонстрованих Кличком, – народна депутатка минулого скликання Оксана Юринець, сурдоперекладачка Леся Петровська, адвокат Олексій Шевчук, очільниця департаменту молоді і спорту КМДА Юлія Хан, начальник управління цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

"Я досяг успіху в спорті і налаштований на успіх в політиці. Я вдячний Віталію Володимировичу, який запропонував мені приєднатися до його команди. Я не підведу ", – заявив Шовковський у зверненні до делеґатів.