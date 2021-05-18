Будинок Віталія Кличка обшукувала Служба безпеки України.

Співробітники Служби безпеки України у вівторок уранці розпочали обшуки в будинку, де живе міський голова Києва Віталій Кличко. При тім СБУ ствердила, що кримінальне провадження стосується фальсифікації нафтопродуктів і слідчі дії не мають стосунку до самого Кличка.

Про це повідомляє інформаційна аґенція УНІАН.

"Обшуків у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить", – зазначив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Зі слів Дехтяренка, співробітники Головного управління СБУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю із залученням спецпідрозділу ЦСО "А" проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів.

"Вони відбуваються одразу у декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко. Деталі цієї спецоперації ми повідомимо згодом. Ніякого відношення до самого пана Кличка обшуки не мають", – уточнив речник СБУ.

У вівторок уранці Кличко заявив, що до дверей його квартири приходили правоохоронці. З його слів, камера відеоспостереження зафіксувала, що правоохоронці перебували в під'їзді його будинку біля дверей його квартири, втім сам Кличко у цей час був на тренуванні.

"Озброєні люди увірвалися в під'їзд, ломилися сюди. Є камера відеоспостереження. А зараз вони чи то злякалися, чи щось ще, і пішли до іншої квартири", – сказав Кличко.