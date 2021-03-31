У Києві посилюють карантин; в метро пускатимуть лише зі спецдопуском.

 

Київська міська рада із найближчого понеділка посилить карантинні обмеження в столиці. Через загрозливу епідемічну динаміку в місті припинять роботу дитячих садочків і заборонять користуватися громадським транспортом, зокрема, метрополітеном.

 

Про це заявив міський голова Києві Віталій Кличко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

 

 

"Останніми днями у столиці більше тисячі хворих щодоби. По 35-40 хворих помирають щодня. Понад 700 людей кожної доби госпіталізують. Це і з підтвердженим коронавірусом, і з підозрою на нього, і з пневмоніями. І ось тільки останню годину отримую інформацію з лікарень – які черги зі швидких стоять, що привезли хворих. Інформація по транспорту – що він переповнений і люди не чують закликів берегтися. Тобто тенденції до поліпшення ситуації в нас зараз немає. А от до погіршення і колапсу медицини є! Тому Київ таки запровадить більш суворі обмеження", – заявив Кличко.

 

"У нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня! З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури", – повідомив столичний голова.

 

Він зазначив, що керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу.

 

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс чи доставку (як, власне, мали працювати із 20 березня).

 

Продуктові ярмарки припиняють роботу з 1 квітня.

 

"Ми деталізуємо документом всі обмеження. І діятимуть вони, як мінімум, до 16 квітня. Сподіваюся, це допоможе нам збити хвилю стрімкого розповсюдження вірусу. І не допустити трагічних наслідків", – наголосив мер Києва, та закликав правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами.

 

"Ми запровадили обмеження. Але бачимо, що ситуація не поліпшується. Медична система захлинається. В нас багато хворіє і медиків. А пацієнтам хтось має допомагати?! Лікарі і медсестри по дві доби не виходять з відділень. Вони вже валяться з ніг. Тому, я сподіваюся, кияни нарешті зрозуміють, що не можна ігнорувати правила і робити вигляд, що вірусу немає. Зрозуміють, що доведеться потерпіти, аби потім скоріше повернутися до нормального життя! Адже ми намагаємося врятувати вас! Зрозумійте це, будь ласка!" – звернувся Кличко до киян.

 

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