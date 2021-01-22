Кличко задекларував намір придбати мільйон вакцин окремо від МОЗу.

 

Київ провадить переговори з декількома виробниками про закупівлю вакцини від COVID-19 для столиці.

 

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко на брифінґу, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Столична влада веде переговори з декількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовую всі свої закордонні контакти і зв'язки для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 млн доз препарату для вакцинації 500 тис. киян", – сказав Кличко.

 

Він наголосив, що столиця готова закупити вакцину коштом міського бюджету, оскільки поки що до України жодна з вакцин не надійшла, а Київ – багатомільйонне місто, де вірус поширюється найбільшими темпами.

 

Зі слів Кличка, сьогодні у міської влади є попередні домовленості з деякими виробниками. Також він зазначив, що в столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації: є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідне навчання.

 

"Місто закуповуватиме вакцину безпосередньо у виробників. Вакцину, яку придбає столиця, застосовуватимуть виключно безоплатно і для певних категорій людей. Щойно ми підпишемо контракт, я відразу поінформую про це киян, громадськість. А сьогодні я подаю на розгляд депутатів проєкт рішення про внесення змін до програми "Здоров'я киян" на 2021 р., який дозволить коштом міського бюджету закупити вакцину", – сказав голова Києва.

 

Кличко наголосив: рішення треба ухвалити невідкладно і не тягнути з оплатою, "щоб Київ якнайшвидше отримав вакцину", щойно буде підписано контракт, .

 

22.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
Український історичний репортаж. Живий, читабельний
 Ігор Котик
Книжка не стільки про Левка Лук’яненка та дисидентський рух, скільки про оточення із тих людей, котрі в політику не лізли, та це не завадило їм бути втягнутими в цю гру й підігравати сильнішій стороні.
22.01.21 | | Штука
Корона: довготривалі наслідки у 76% пацієнтів
Три чверті хворих страждають від принаймні одного симптому навіть через пів року після одужання.
21.01.21 | | Наука
Інавгураційна промова президента США
Джозеф Р. Байден
Народ – це множина, яка визначається загальними об'єктами її любові. Для американців це можливість, безпека, свобода, гідність, повага, честь, правда
21.01.21 | | Дискурси
Альтернативне мистецтво тут
Ляна Мицько
Наш виставковий зал так і зветься: «Мистецтво, якого не було у Львові». Звучить досить епічно, але так справді є. Ми хочемо продемонструвати місту, що у львів’ян чомусь досі не було можливості це бачити, і хочемо запитати, чому.
21.01.21 | | Штука
Йордан на Чорному Черемоші
Павло ПАЛАМАРЧУК
Щоб отримати справжнє задоволення від свята, варто бути цього дня у Криворівні. А хто не був, то просимо дивитися
20.01.21 | | Галичина
Образ слова й тіла
Олена Смага
Сакральний живопис — це занурення у те, що зовні, й те, що всередині. Образ Бога часто невловимий. Нашарування ліній допомогло не зациклюватися на конкретному обличчі чи його виразі, а передати певний стан. Лінії створюють вібрації метафізичної присутності.
19.01.21 | | Штука
Заштрики в різні місця
Юрко ТИМЧУК
Несподівані січневі мороз і снігопад – не привід розслаблятися і чекати, що Йордань все покращить. Коронавірус, як пророчать, триватиме до китайської паски але і без нього є багато цікавого й іноді корисного. 
18.01.21 | | Україна
Календарик думок
Маріанна Челецька
Цю книжку можна використовувати як особливий календар-щоденник, що допомагає нам пережити певний календарний рік, підтримуючись та надихаючись чи не щоденною мудрістю віків, якою вправно володіє майстер античного перекладу — Андрій Содомора.
18.01.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.