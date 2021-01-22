Кличко задекларував намір придбати мільйон вакцин окремо від МОЗу.

Київ провадить переговори з декількома виробниками про закупівлю вакцини від COVID-19 для столиці.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко на брифінґу, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Столична влада веде переговори з декількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовую всі свої закордонні контакти і зв'язки для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 млн доз препарату для вакцинації 500 тис. киян", – сказав Кличко.

Він наголосив, що столиця готова закупити вакцину коштом міського бюджету, оскільки поки що до України жодна з вакцин не надійшла, а Київ – багатомільйонне місто, де вірус поширюється найбільшими темпами.

Зі слів Кличка, сьогодні у міської влади є попередні домовленості з деякими виробниками. Також він зазначив, що в столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації: є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідне навчання.

"Місто закуповуватиме вакцину безпосередньо у виробників. Вакцину, яку придбає столиця, застосовуватимуть виключно безоплатно і для певних категорій людей. Щойно ми підпишемо контракт, я відразу поінформую про це киян, громадськість. А сьогодні я подаю на розгляд депутатів проєкт рішення про внесення змін до програми "Здоров'я киян" на 2021 р., який дозволить коштом міського бюджету закупити вакцину", – сказав голова Києва.

Кличко наголосив: рішення треба ухвалити невідкладно і не тягнути з оплатою, "щоб Київ якнайшвидше отримав вакцину", щойно буде підписано контракт, .