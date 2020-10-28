Кличка вітають із перемогою на виборах у першому турі.

Кандидат у міські голови Києва від партії "Голос" Сергій Притула визнав поразку на виборах і привітав із доконаною перемогою Віталія Кличка.

Про це Притула написав на своїй сторінці у Facebook.

"Все, що не вбиває, робить сильнішим! Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом, на який я очікував, але й не трагедією вселенського масштабу", – написав кандидат "Голосу".

"Віталія Володимировича вітаю з перемогою і зичу швидкої перемоги над коронавірусом! Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті. І буде працювати над вирішенням цих проблем більш успішно, ніж під час попередньої каденції", – додав Сергій Притула.

Як повідомила у понеділок журналістка Соня Кошкіна, покликаючись на власні джерела, після опрацювання 99,5% протоколів Віталій Кличко начебто набирає 50,6% голосів, а найближчий конкурент, висуванець від "ОПЗЖ" Олександр Попов, – 9,5%; у Сергія Притули 7,8%.

Команда Віталія Кличка оголосила: дані паралельного підрахунку голосів свідчать про перемогу чемпіона ще в першому турі виборів. Згідно з повідомленням "УДАРу", Кличко отримав 50,9% голосів.

Результати екзит-полу продемонстрували подібний баланс сил у Києві, з тією різницею, що передбачали проведення другу туру виборів міського голови: згідно з дослідженням групи "Рейтинг", Кличко набрав 47,8% голосів виборців, а Попов – 8,6%.

Офіційних результатів поки що немає. Голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова заявила на брифінґу у вівторок увечері: наразі міська комісія не отримувала протоколів від районних комісій.

"До нас було питання, чи правда, що нинішній міський голова Віталій Кличко перемагає в першому турі. Це можливо буде сказати тільки тоді, коли міська територіальна виборча комісія отримає протоколи від районних територіальних виборчих комісій. На цю хвилину жоден район, жодна ТВК не дала ще готовності до приїзду в міську територіальну виборчу комісію для того, щоб здати протокол. До отримання протоколів міська територіальна виборча комісія не може надавати жодної інформації з тих чи інших цифр... Я вважаю, некоректно до надходження протоколів визначатися і оприлюднювати ту чи іншу цифру", – зазначила Королькова, згідно з "Укрінформом".