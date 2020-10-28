Кличка вітають із перемогою на виборах у першому турі.

 

Кандидат у міські голови Києва від партії "Голос" Сергій Притула визнав поразку на виборах і привітав із доконаною перемогою Віталія Кличка.

 

Про це Притула написав на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Все, що не вбиває, робить сильнішим! Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом, на який я очікував, але й не трагедією вселенського масштабу", – написав кандидат "Голосу".

 

"Віталія Володимировича вітаю з перемогою і зичу швидкої перемоги над коронавірусом! Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті. І буде працювати над вирішенням цих проблем більш успішно, ніж під час попередньої каденції", – додав Сергій Притула.

 

Як повідомила у понеділок журналістка Соня Кошкіна, покликаючись на власні джерела, після опрацювання 99,5% протоколів Віталій Кличко начебто набирає 50,6% голосів, а найближчий конкурент, висуванець від "ОПЗЖ" Олександр Попов, – 9,5%; у Сергія Притули 7,8%.

 

Команда Віталія Кличка оголосила: дані паралельного підрахунку голосів свідчать про перемогу чемпіона ще в першому турі виборів. Згідно з повідомленням "УДАРу", Кличко отримав 50,9% голосів.

 

Результати екзит-полу продемонстрували подібний баланс сил у Києві, з тією різницею, що передбачали проведення другу туру виборів міського голови: згідно з дослідженням групи "Рейтинг", Кличко набрав 47,8% голосів виборців, а Попов – 8,6%.

 

Офіційних результатів поки що немає. Голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова заявила на брифінґу у вівторок увечері: наразі міська комісія не отримувала протоколів від районних комісій.

 

"До нас було питання, чи правда, що нинішній міський голова Віталій Кличко перемагає в першому турі. Це можливо буде сказати тільки тоді, коли міська територіальна виборча комісія отримає протоколи від районних територіальних виборчих комісій. На цю хвилину жоден район, жодна ТВК не дала ще готовності до приїзду в міську територіальну виборчу комісію для того, щоб здати протокол. До отримання протоколів міська територіальна виборча комісія не може надавати жодної інформації з тих чи інших цифр... Я вважаю, некоректно до надходження протоколів визначатися і оприлюднювати ту чи іншу цифру", – зазначила Королькова, згідно з "Укрінформом".

 

28.10.2020

До теми

Чи ми розумніші, ніж попередники?
Когнітивні здібності змінюються впродовж життя та з поколіннями.
27.10.20 | | Наука
Коли ікона живе
Іванка Крип'якевич-Димид
У різьбленні, золоченні та срібленні — довготривалих процесах — виливається любов до ікони. І коли дивишся на неї, ця любов переходить до тебе. Тепло позолоти й дерева допомагає молитися, бо ж ікона для того й покликана, щоби допомагати молитися, аби людина, замилувана красою, прославляла Бога.
26.10.20 | | Штука
Помста
Михайло Шмайда
До столітнього за тиждень ювілею лемківського фольклориста та яскравого письменника Михайла Шмайди з Пряшівщини нагадаємо одне з його оповідань.
25.10.20 | | Минуле
49 ознак описують наш світ
Наш мозок потребує на диво мало категорій, щоб розпізнати практично всі об’єкти.
25.10.20 | | Наука
Одновітрильний дім
Василь МАХНО
мохом світла і кухликом музики: у кульбаб наших жовті картузики прихилились під двері зими
24.10.20 | | Дискурси
Чи ми живемо у симуляції? Ймовірність 50 на 50
Аніл Анатасвамі
Науковці кажуть, що шанси приблизно 50/50 з невеликою перевагою, що наш світ все-таки реальний.
23.10.20 | | Наука
Ви є сіль землі
Марта Кузій-Андрущак
Ці інсценізації етноспрямовані й використовують давні пісні, орнаментику, обрядовість – патерни, котрі працюють на самоідентифікацію нас як українців. У сумарному посилі ця продукція має шанс залишити український слід в історії культури.
23.10.20 | | Штука
Церква і гомосексуальність
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Справжній інформаційний землетрус в християнському світі викликали слова Папи Франціска на захист одностатевих шлюбів. Це ж дійсно руйнування всіх усталених уявлень про Церкву. 
23.10.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.