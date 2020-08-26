Зеленський не бажає Білорусі того, "що було в нас у 2014 році".

 

Президент Володимир Зеленський побажав білорусам уникнути сценарію 2014 року в Україні – сподівається, під час протестів не гинутимуть люди.

 

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю Euronews

 

 

"Я б не побажав їм тих же подій, що були у нас в 2014 році. Я не хочу, щоб білоруси вмирали, щоб їх вбивали або якогось іншого серйозного кровопролиття, викликаного урядом. Я не хочу цього, і тому я не бажаю білоруському народу такого ж сценарію", – сказав Зеленський.

 

Керівник держави вважає, що владі та білоруському суспільстві не пізно почати діалог. "Результат не важливий. Це взагалі не про нього, а про шлях до нього. І цей шлях не повинен бути кривавим", – так бачить Зеленський.

 

Президент додав, що категорично не хоче втручатись у білоруські вибори. Але закликав Олександра Лукашенка розпочати новий виборчий процес, забезпечити доступ для всіх кандидатів та не перешкоджати міжнародним спостерігачам. "Якби Лукашенко виграв – отже, так. Якщо хтось інший – отже, хтось інший. І всі б заспокоїлися, без кровопролиття. Це було б чесно і увійшло б в історію", – сказав Президент України. 

 

Відповідаючи на запитання про перспективу залагодження конфлікту на Донбасі, Володимир Зеленський зазначив, що переговори в "нормандському форматі" продовжуються. Він вважає, що є "великий шанс закінчити війну". "Я хочу вірити, що це станеться у цьому році... Я не знаю нікого, хто міг би завершити її швидше за мене", – сказав Президент.

 

Володимир Зеленський також вірить, що Україна потрафить вступити у Європейський Союз. "Мені здається, нам просто потрібно зробити таку країну, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки має Україна", – заявив керівник держави.

 

Мрія Зеленського – після президентської каденції бути шанованою людиною. "Я завжди буду залишатися звичайною людиною. Для мене важливо, щоб після завершення президентства я міг спокійно йти вулицями не тільки Києва, а й всієї України. Найкращий результат для мене – гордість людей за мене. Або мені принаймні хочеться, щоб люди віталися. Я сподіваюся, вони не захочуть сказати мені щось неприємне, не захочуть плюнути мені в обличчя", – сказав Зеленський.

 

26.08.2020

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