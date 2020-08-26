Колишній клуб Мірчі Луческу програв у фіналі суперкубка теперішньому.

Футбольний клуб "Динамо" під проводом Мірчі Луческу переміг у фіналі Суперкубка України "Шахтар" із рахунком 3:1.

Голами за киян відзначилися Де Пена (20 хвилина), Родрігес (31) і Соль (83). Донеччани відповіли голом колишнього "динамівця" Мораеса (37 хвилина).

За весь матч теперішні підопічні Луческу вистрелили в ворота Андрія П'ятова трьома ударами – і всі були результативні. Колишня команда Луческу краще контролювала м'яч, била по брамі вісім разів (двічі в саму площину) – але не була такою результативною.

"Динамо" перемогло "Шахтар" уперше за п'ять очних зустрічей.

Для Луческу це перший офіційний матч на чолі "Динамо". І перший трофей. Зі своєю колишньою командою він грав 12 років і здобув 22 трофеї.

Станом на 2020 рік "Динамо" й "Шахтар" здобули суперкубок по вісім разів.