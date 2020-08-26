Найбільше добових випадків ковіду виявили на Одещині.

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 1670 нових випадків коронавірусної хвороби. У такий спосіб, загальне число захворювань зросло до 110 085.
Про це йдеться в даних, поширених у середу вранці Радою національної безпеки та оборони.
Найбільше добових випадків зафіксували в Одеській (186), Тернопільській (181), Харківській (177), Львівській (171), Чернівецькій (170) та Івано-Франківській (167) областях.
Упродовж минулої доби зафіксовано 36 смертей, складненнями від COVID-19. Загальне число летальних випадків – 2354.
26.08.2020