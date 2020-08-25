Відзначення уродин Франка у Нагуєвичах проведуть онлайн.

У Державному історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі», що на Дрогобиччині, у вівторок, 25 серпня, стартує масштабна програма святкування 164-ї річниці від дня народження Івана Франка та вшанування його унікальної спадщини. Урочистості триватимуть до 30 серпня. Більшість заходів проводитимуть у форматі онлайн та просто неба, щоб забезпечити дотримання вимог карантину, повідомили організатори.

Зокрема, 25 серпня впродовж дня відбуватимуться аудіо- та відеозаписи музичних колективів Дрогобиччини для «Етнофесту у садибі Франка: 2020» у садибі Франка і на сцені літнього театру Івана Франка в Нагуєвичах.

У день народження Івана Франка, 27 серпня, запис святкового концерту викладуть для перегляду на сайті ДІКЗ «Нагуєвичі» та сторінках департаментів культури ЛОДА, Дрогобицької РДА та відділу культури ДМР у соціальних мережах.

У цей день на хвилях «Радіо Слово» вийде в ефір репортаж «Радіомандрівка давніми Нагуєвичами і садибою Франка», записаний із директором заповідника Богданом Лазораком.

Урочистості просто неба цього дня в Нагуєвичах триватимуть із 12:00 до 19:30. До пам’ятника Іванові Франку покладуть квіти, а молебень проведуть біля хреста, встановленого Яковом Франком на честь ліквідації кріпацтва у 1848 році. Опісля відбудеться театралізована екскурсія «Батьківською хатою Івана Франка», підземеллями Літературно-меморіального музею та історико-культурним простором заповідника «Нагуєвичі» та реконструкція обрядку плетіння віночків із барвінку.

У Дрогобичі на площі біля Народного дому відбудеться V урочиста церемонія нагородження лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка. Журі конкурсу визначить переможця під час свого засідання 25-26 серпня.

28 і 29 серпня у «Кузні Якова» на території заповідника «Нагуєвичі» записуватимуть «Змагання ковалів», яке пізніше транслюватимуть на телеканалі СТБ.

Регіональна наукова конференція «Історико-культурна спадщина Івана Франка і Карпатський регіон від найдавніших часів до сучасності» проходитиме на відкритому просторі заповідника у неділю, 30 серпня.