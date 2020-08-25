У Вісконсині тривають заворушення, спровоковані пораненням полціянтами афроамериканця.

Губернатор штату закликав на допомогу Національну гвардію.

В американському місті Кеноша, в штаті Вісконсин, другу ніч поспіль тривають заворушення і сутички протестувальників зі співробітниками поліції. Про це повідомив телеканал Fox News. Протести почалися після появи відеозапису, на якому поліціянти стріляють по афроамериканцю за нез'ясованих поки що обставин. Протести, викликані цим інцидентом, вже охопили Чикаго, Портленд (штат Ореґон) і Медісон, столицю штату Вісконсин.

Інцидент трапився у неділю, 23 серпня. 29-річний Джейкоб Блейк (Jacob Blake) отримав численні вогнепальні поранення, після чого його шпитулізували в одну з лікарен Мілуокі. Там він був прооперований. Стан пораненого лікарі називають стабільним.

У правоохоронних органах повідомили про приватний конфлікт, в який були змушені втрутитися правоохоронці, але подробиці про інцидент не наводяться. Троє співробітників поліції, котрі мають стосунок до інциденту, відправлені в адміністративну відпустку.

Тим часом губернатор Вісконсіна Тоні Еверс (Tony Evers), котрий є членом Демократичної партії, розпорядився залучити до забезпечення порядку в місті з населенням в сто тисяч мешканців 125 бійців Національної гвардії. Крім цього, влада округу Кеноша оголосили про комендантську годину, починаючи з 20.00.

Під час заворушень в першу ніч протестувальники підпалили кілька автівок, пошкодили іншу громадську і приватну власність.

Нагадаємо, що три місяці тому в сусідньому штаті Міннесота під час затримання поліцією загинув афроамериканець Джордж Флойд. Поліціянтові, котрий затримував Флойда, було висунуто звинувачення у вбивстві. Ця смерть дала поштовх одному з наймасштабніших антирасистських рухів в історії США під гаслом Black Lives Matter («Життя чорношкірих важливі»).