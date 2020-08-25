Маас назвав перемир'я Зеленського тривалішим і більшим.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час свого візиту до Києва відзначив суттєвий прогрес у досягненні миру на Донбасі. Водночас він вказав на необхідність закріпити режим припинення вогню, а також згадав про перспективу проведення виборів на Донбасі.

Про це Маас сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві, повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно наголосити, що останнім часом було досягнуто суттєвого прогресу. Перемир'я у Східній Україні дотримано більше і довше, ніж це було в минулому. Можливо, навіть найдовше, починаючи з 2014 року. Йдеться про те, щоб закріпити його, посилити. Про це ми і говоримо – яким чином знайти механізм, яким чином простежувати порушення перемир'я", – заявив Маас.

Він додав, що "завдяки хорошим діям України ми спостерігаємо хороший прогрес щодо обміну полоненими, розмінування, а також щодо створення додаткових пунктів переходу".

"У нас таке враження, що речі нарешті крок за кроком реалізуються. Для громадян України це, звісно, надзвичайно важливе поліпшення в щоденному житті. І наш заклик: не пом'якшувати зусилля і займатися також складними політичними питаннями на Донбасі, зокрема питаннями проведення виборів на Донбасі. Про це ми також сьогодні говорили, і хотіли б у цьому просуватися вперед", – сказав голова МЗС Німеччини.

Гайко Маас припустив, що зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандського формату" може відбутися у вересні.

"Для того, щоб ми зустрілися в "нормандському форматі" у вересні на рівні міністрів закордонних справ, усі залучені сторони розуміють, що нам потрібно зустрітися не для того, щоб повторити те, що було досягнуто на Паризькому саміті, але говорити про те, яким чином реалізуються ці рішення. З одного боку, є перемир'я, з іншого боку, є механізми, які мають застосовуватися для контролю. Це стосується також облаштування додаткових пунктів переходу", – сказав він.

Маас зазначив, що в цьому питанні вже щось відбувається і є низка соціальних, економічних тем, які обговорювали в Парижі.

"Тобто якщо нам вдасться і якщо активно на цим працюватимемо на рівні міністрів закордонних справ між відомствами Федерального канцлера та Офісом Президента, тоді у нас буде можливість обговорити і політичні питання, тобто так звану формулу Штайнмаєра, коли відбудуться регіональні вибори, яким чином відбудеться передача повноважень на кордоні, які повноваження матимуть військові. Це речі, які мають обговорюватися в "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ", – сказав голова МЗС Німеччини.

"Я завжди говорю, що ключ до миру в Україні, ключ до припинення російської агресії проти України є в Москві. Але мене обнадіює той факт, що протягом останнього часу завдяки дуже активній залученості моїх німецького і французького колег, завдяки зусиллям України, завдяки певним позитивним крокам з боку Росії нам вдалося зрушити з місця", – додав він.

Дмитро Кулеба підтвердив, що зустріч відбудеться в тому випадку, якщо сторони матимуть певність у досягненні конкретних результатів.

"Усі ми чотири міністри налаштовані на одне – на те, щоб ця зустріч була змістовною, на те, щоб ми говорили по суті, а не топили проблему в дипломатичних формулюваннях і розмовах. Наше завдання – говорити по суті і шукати конкретні рішення. Я переконаний, що станом на зараз така налаштованість у нас є, а відповідно, якщо така ж налаштованість є і у міністра Лаврова, то ключ не просто знайдеться, а зробить поворот, і замок може відкритися", – сказав голова МЗС України.

Дмитро Кулеба додав, що Україна "ніколи не піде на поступки, які могли б підірвати нашу територіальну цілісність, наш розвиток як європейської демократичної країни і створити всередині України міни уповільненої дії". "Для нас абсолютно ключовим є відновлення нашої територіальної цілісності і наш рух вперед як європейської, євроатлантичної країни", – зазначив голова МЗС.

Водночас Маас повідомив, що між сторонами "немає різниці в підходах стосовно того, що вибори все-таки мають відбутися". "Йдеться про час проведення виборів. Тобто необхідно досягти ситуації, створити підстави для проведення цих виборів. Яким чином цю процедуру буде застосовано, не ясно. Є положення в Мінських домовленостях. Ми про них якраз і говоримо. Але є різні підходи. Але всі сторони мають бути готові вести розмову про це. І якщо це є, я вважаю, що це дуже позитивно, і є надія на те, що ми знайдемо позитивне рішення, і я говоритиму про це також із французьким колегою найближчими тижнями", – уточнив він.

Під час свого візиту до Києва Гайко Маас мав зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.