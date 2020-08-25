Число активних носіїв ковіду перевищило кількість одужань за весь час пандемії.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1658 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 108 415.

Про це йдеться в даних, поширених у вівторок Радою національної безпеки та оборони.

Уперше за тривалий час число активних випадків COVID-19 перевищило кількість одужань. Востаннє подібний баланс фіксували ще на початку липня. Так, станом на вечір 24 серпня в Україні було 53 227 офіційно підтверджених активних діагнозів. Натомість за весь час пандемії одужало 52 870.

Найбільше добових випадків виявили у Чернівецькій (204), Івано-Франківській (179), Харківській (173), Тернопільській (158), Львівській (136), Одеській (112) областях і в Києві (130).

Упродовж минулої доби зафіксовано 25 смертей. Загальне число летальних випадків – 2318.