Режисери Зеленського на День Незалежності використали пісні без дозволу авторів.

Під час офіційного святкування Дня Незалежності за участі Президента України Володимира Зеленського в центрі Києва у понеділок у музичному попурі з україномовної та російськомовної популярної музики використали композиції без згоди їхніх авторів. Про порушення авторських прав, зокрема, заявили представники музичних гуртів "Океан Ельзи", "Плач Єремії", "Бумбокс" і "Тартак".

Президент України Володимир Зеленський у своїй промові відрекомендував шоу як "Музичну історію України". Згідно зі замислом, відомі українські співаки мали виконати чотири десятки найбільш знакових, на думку авторів ідеї (і згідно з їхніми смаками), пісень.

У переспіві взяли участь Потап, Олег Винник, Вєрка Сердючка, Ірина Білик, Ольга Полякова, Монатік, Павло Зібров, Тарас Тополя із гурту "Антитіла", Джамала, Ніна Матвієнко та інші. Поруч із піснями "Воплі Відоплясова", "ТНМК", "Брати Гадюкіни" виконувалися пісні – "Шльопкі" Полякової, "Кієвлянка" Кричевського і т.п.

Тарас Чубай оцінив у Facebook номер зі своєю піснею "Осінь" (композицію на вірша Костя Москальця "Вона" виконав Сергій Бабкін) у такий спосіб: "Фанєрка, постановочька, сйомочька – атлічьний канцертік".

У коментарях до свого допису Чубай додав, що він не давав дозволу на використання свого аранжування.

Коментуючи свято, Чубай процитував рядки із іншої своєї пісні (на слова Юрка Позаяка): "Ерзац-кохана! Ти не знаєш, як квазі я тебе люблю".

Представник "Бумбоксу" Олексій Согомонов теж заявив: із гуртом не узгоджували використання пісні. Понад те, колега Андрія Хливнюка здивувався, що режисери вибрали для "капусняку" стару російськомовну пісню "Вахтерам" (виконав дует "Врємя і стєкло").

"Будь-яка людина при здоровому глузді поставить резонне запитання: "А за якими критеріями відбирали пісні для такого важливого (найважливішого!) свята?" Я не знаю. У випадку з "Вахтерами", зрозуміло, що вибрали найбільш відому пісню "ББ". Думати, наскільки доречна пісня російською мовою на Дні Незалежності України, люди не захотіли. Або ж їм сказали, що думати не треба", – прокоментував Согомонов.

"Коли влада замовляє кабак в країні, де йде війна, в самому центрі древнього міста, а творці шоу й музиканти радісно підіграють владу в прагненні ощасливити всіх довкола своїм сіянням, тоді на платформу вибирається зайчик із прапором України. Котрий на тлі банеру з запитанням, зверненим до цієї самої влади, виглядає не як помилка режисера. Не як жарт. Він, це миле зайченя, є провісником "беркутівців", котрі стріляли в людей, "зелених чоловічків" у Криму, розірваих Донецька й Луганська", – додав представник "Бумбоксу".

Менеджерка "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко заявила про виконання пісні "Там, де нас нема" Вєркою Сєрдючкою: "Незалежність – це свобода, повага і до себе, і до інших, зокрема й до прав. Здається так банально і ясно? Не всім. Щодо питань використання пісні "Океану Ельзи" – ні, не давали дозвіл! Ба більше – навіть не звертались", – написала представниця гурту.

Лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, котрий торік був лояльним до обрання Володимира Зеленського Президентом, також заявив про порушення авторнських прав (мікс із пісень "Понад хмарами" і "Ні, я не ту кохав" виконали Ніна Матвієнко, Потап та Павло Зібров). Окрім того, він заявив про бажання відмовитися від присудженго Президентом ордена "За заслуги".

"Я навіть не знаю, як на це правильно реагувати. Всі свої важливі нагороди я вже отримав, а це — наче якесь знущання. Ще й пісню взяли в якесь попурі, мене не спитавши. Є якась процедура офіційної відмови?", – написав Положинський у Facebook.