Новий сплеск: На Буковині понад 200 випадків ковіду четверту добу поспіль.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1799 нових випадків коронавірусної хвороби. Станом на вечір 23 серпня в Україні захворіло на ковід 106 757 осіб.

Про це йдеться в даних, поширених у понеділок Радою національної безпеки та оборони.

Найбільше добових випадків виявили у Чернівецькій області – 241 захворювання. При тім Буковина вже четверту добу поспіль має в статистиці понад дві сотні позитивних тестів – відтак реґіон, котрий першим зазнав удару COVID-19, потерпає від нового сплеску.

У Києві минулої доби зафіксували 209 захворювань, в Івано-Франківській області – 170, в Одеській – 145, у Львівській – 142, у Харківській – 141, у Тернопільській – 139.

Упродовж минулої доби внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 22 особи. Загальна кількість летальних випадків – 2293.

Станом на вечір 23 серпня в Україні 51 940 активних випадків хвороби. Одужало не набагато більше – 52 524.