В онлайн виклали дійство «Міф Роду», присвячене Сліпаку

У День Незалежності, 24 серпня, відбулася відеопрем'єра «Міфу Роду», присвяченого Героєві України Василеві Сліпаку. Робота над створенням цього пісенно-театрального дійства, складеного з давніх українських пісень, тривала у Львові пів року, повідомили організатори.

Фото: архів YMCA Lviv

Дійство «Міф Роду» є пісенним ескізом до Молодої опери «Ukraine – Terra Incognita». Її відеопрем’єра запланована на День Захисника України, 14 жовтня 2020 року, адже вона присвячена не лише Василю Сліпаку, а й усім новітнім Героям України. Сценами країни та світу опера почне мандрувати після завершення пандемії.

Загалом в опері є п’ять частин, кожна названа «міфом»: Міф роду, Міф дому, Міф любові, Міф степу та Міф залізного серця. Сьогодні презентували перші три частини майбутньої опери.

«Коли Василь загинув, одразу зрозуміла, що опера має бути присвячена йому, що він і є тим Залізним Серцем. Саме тоді, на велике моє здивування, я довідалася, що його псевдо на війні було «Міф». Василь і став новітнім Міфом, новітнім Мамаєм. Воїн і співець одночасно», – розповіла в інтерв’ю «Збручу» авторка ідеї, відома режисерка та співачка Уляна Горбачевська.

Дійство «Міф Роду», пісенний ескіз майбутньої опери, поєднує давні пісні з різних регіонів України, відеоарт та футурофолкові костюми.

«Кожен міф твориться через різні пісні і тексти для того, щоб прорости й говорити. Опера дає можливість масштабно висловлюватися. Треба вірити, що якщо відбудеться такий твір, то він теж на якомусь метафізичному рівні змінить простір України», – зазначила Уляна Горбачевська.

Дійство творили актори та співаки: Микола Береза – режисер театру ім. Леся Курбаса та виконавець головної ролі у фільмі «Червоний», Ярослав Федорчук – актор у фільмах «Брама», «Наші Котики», Сергій Бадюк -- актор у фільмі «Чорний Ворон», учасник гурту «Чорноморці», Марко Свіжінський, Денис Іванів, Софія Лешишак, Яся Саєнко, Катерина Смірнова, Ольга Баландюх. Відео-арт створили VJ group Cube разом із художником Володимиром Олещуком. Костюми розробила дизайнерка Марта Ваххольц.

У заключних частинах опери «Ukraine – Terra Incognita» звучатимуть також рекрутські, козацькі, чумацькі пісні. Дійство доповнюватиме сучасний симфонічний оркестр та імпровізація фрі-джазових музикантів.

Фото: facebook.com/VovkohonYurii

Нагадаємо, 29 червня, на фасаді будинку на вулиці Дорошенка, 9, у центрі Львова відкрили мурал із зображенням Василя Сліпака.