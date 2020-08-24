В онлайн виклали дійство «Міф Роду», присвячене Сліпаку

У День Незалежності, 24 серпня, відбулася відеопрем'єра «Міфу Роду», присвяченого Героєві України Василеві Сліпаку. Робота над створенням цього пісенно-театрального дійства, складеного з давніх українських пісень, тривала у Львові пів року, повідомили організатори.
Фото: архів YMCA Lviv
Дійство «Міф Роду» є пісенним ескізом до Молодої опери «Ukraine – Terra Incognita». Її відеопрем’єра запланована на День Захисника України, 14 жовтня 2020 року, адже вона присвячена не лише Василю Сліпаку, а й усім новітнім Героям України. Сценами країни та світу опера почне мандрувати після завершення пандемії.
Загалом в опері є п’ять частин, кожна названа «міфом»: Міф роду, Міф дому, Міф любові, Міф степу та Міф залізного серця. Сьогодні презентували перші три частини майбутньої опери.
«Коли Василь загинув, одразу зрозуміла, що опера має бути присвячена йому, що він і є тим Залізним Серцем. Саме тоді, на велике моє здивування, я довідалася, що його псевдо на війні було «Міф». Василь і став новітнім Міфом, новітнім Мамаєм. Воїн і співець одночасно», – розповіла в інтерв’ю «Збручу» авторка ідеї, відома режисерка та співачка Уляна Горбачевська.
Дійство «Міф Роду», пісенний ескіз майбутньої опери, поєднує давні пісні з різних регіонів України, відеоарт та футурофолкові костюми.
«Кожен міф твориться через різні пісні і тексти для того, щоб прорости й говорити. Опера дає можливість масштабно висловлюватися. Треба вірити, що якщо відбудеться такий твір, то він теж на якомусь метафізичному рівні змінить простір України», – зазначила Уляна Горбачевська.
Дійство творили актори та співаки: Микола Береза – режисер театру ім. Леся Курбаса та виконавець головної ролі у фільмі «Червоний», Ярослав Федорчук – актор у фільмах «Брама», «Наші Котики», Сергій Бадюк -- актор у фільмі «Чорний Ворон», учасник гурту «Чорноморці», Марко Свіжінський, Денис Іванів, Софія Лешишак, Яся Саєнко, Катерина Смірнова, Ольга Баландюх. Відео-арт створили VJ group Cube разом із художником Володимиром Олещуком. Костюми розробила дизайнерка Марта Ваххольц.
У заключних частинах опери «Ukraine – Terra Incognita» звучатимуть також рекрутські, козацькі, чумацькі пісні. Дійство доповнюватиме сучасний симфонічний оркестр та імпровізація фрі-джазових музикантів.
Фото: facebook.com/VovkohonYurii
Нагадаємо, 29 червня, на фасаді будинку на вулиці Дорошенка, 9, у центрі Львова відкрили мурал із зображенням Василя Сліпака.
24.08.2020
Для довідки:
Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України, позивний «Міф».
Василь Сліпак народився у Львові. З 9 років співав у Львівській державній академічній хоровій капелі «Дударик». Відтак закінчив Львівську консерваторію, а 1997 року почав кар’єру як соліст Паризької опери у Франції.
Майже 20 років Василь Сліпак прожив за кордоном.
Під час Революції гідності не зумів вилетіти до Києва, оскільки мав контракт в опері. Проте підтримував Євромайдан як волонтер, допомагав фінансово.
Коли на Донбасі почалася війна, створив благодійну організацію «Fraternité Ukrainienne/Українське братство», допомагав українським захисникам, познайомився з вояками ДУК «Правий сектор», згодом сам став одним із них.
Василь Сліпак поїхав на війну в травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим.
Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, на лінію зіткнення у Водяне, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року. Але о шостій ранку 29 червня 2016 року загинув від кулі снайпера під смт Луганське Бахмутського району Донецької області.
Поховали Василя Сліпака на Личаківському кладовищі у рідному Львові. У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.