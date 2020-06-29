У Львові відкрили мурал із зображенням Василя Сліпака.



Сьогодні, 29 червня, на фасаді будинку на вулиці Дорошенка, 9, у центрі Львова відкрили мурал із зображенням Василя Сліпака – всесвітньо відомого українського оперного співака, соліста Паризької національної опери, а також волонтера й воїна-добровольця. Рівно 4 роки тому він загинув на війні на Донбасі.

Фото: Олег Кохан/city-adm.lviv.ua

Мурал має назву «Наш Сліпак – вічний міф», адже на війні у нього був позивний «Міф». Василя Сліпака зображено двобічно, наче пазл: як Героя після того, як він пішов на війну, і як високомистецьку особистість, оперного співака, в якого не тільки гвинтівка, а й мистецтво були за зброю. Над муралом працювала група художників: Святослав Владика, Максим Шиманський, Анастасія Руднєва, Валентин Гричишов, Наталія Пальчинська, Микола Куцик, Ольга Дмитрук, Глафіра Щербак та група «Sacred Universe».

Під час відкриття муралу виступили міський голова Львова Андрій Садовий і брат Героя Орест Сліпак.

Андрій Садовий, зокрема, нагадав про непересічну особистість Василя Сліпака, який у Парижі мав чудову кар’єру оперного співака, проте покинув мирне життя і приїхав захищати рідну землю, коли почалася російсько-українська війна.

фото: Олег Кохан/city-adm.lviv.ua

«Насправді це велика історична подія, але цей мурал також має інше значення. Ви, напевно, пригадуєте, яким цей дворик був раніше: не дуже привабливий, заставлений МАФами. Думаю, незабаром ми зробимо тут прозоре накриття, щоб в ньому відблискував цей мурал. Цей маленький дворик буде охайним, і ця площа, яка має ім'я Сліпака, буде окрасою міста. Крок за кроком ми разом будемо це робити. Імпульс і драйв цим змінам дав Василь Сліпак. Думаю, сьогодні він дивиться на нас з неба і усміхається, а можливо, й співає з нашим «Дудариком», – сказав мер Львова.

Брат Василя Сліпака Орест зауважив, що Василь оцінив би таке вшанування, а також подякував чоловічій хоровій капелі «Дударик», вихованцем якої був загиблий і солісти якої виступили під час урочистого відкриття муралу.

Нагадаємо, цей мурал став одним із 6 творів мистецтва, які мають з’явитися на багатоповерхівках Львова в рамках проєкту «Генії з мікрорайонів: шість районів, шість муралів, шість особистостей». Нещодавно було відкрито мурал із зображенням Бориса Возницького.

Львівська мерія вирішила розмістити твори мистецтва на фасадах сучасних будівель, щоб популяризувати відомих постатей культури та мистецтва Львова, знакових історичних подій, а також поліпшити візуальне сприйняття уніфікованих житлових будівель, споруд і комплексів 1970-1990-х років, новобудов.