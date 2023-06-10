Розпочинається музичний маратон пам'яті Василя Сліпака.

Сьомий Відкритий міжнародний музичний маратон пам'яті оперного співака, Героя України Василя Сліпака пройде з 10 червня по 2 липня. Співака-Героя згадуватимуть в Україні, Франції, Британії. На світових сценах зберуться музиканти, щоб вшанувати музиканта й воїна, який загинув на сході України. Маратон є відкритим для приєднання та свідчення нашої спільної мети: відзначення того світла, яке ніс Василь Сліпак, та його відблисків у нових ідеях, новому поколінні музикантів.
Основними темами Маратону Сліпака є вшанування полеглих за Україну артистів (Маріупольський оркестр “Ренесанс” під орудою Василя Крячка виступить у Національній філармонії України 10 червня), згадка про тих близьких Василеві композиторів, чиї серця не витримали під час війни (Струнний квартет “Фенікс” зіграє музику Ганни Гаврилець та Олександра Козаренка 30 червня у Львові), роздуми мистецтва над суттю життя та надією, яка залишається нам (Четверта симфонія Густава Малера прозвучить у програмі Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії 29 червня), а також жага до життя, сучасна енергія, бажання експериментувати — це виступ відомої української композиторки Алли Загайкевич у Парижі 30 червня, камерні та оркестрові програми Львівської національної філармонії 1 та 2 липня, які увінчають Маратон. Його Прелюдією вже став камерний виступ українських музикантів у Лондоні 20 травня з класичною програмою української та європейської музики. Серед інших подій — київський показ фільму режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія "МІФ", що свого часу по-справжньому вразив багатьох глядачів не лише інформаційно, але й емоційно.
10 червня
Київ, Національна філармонія України
Янголи мистецтва
Виконавці:
Маріупольський камерний оркестр “Ренесанс”
Василь Крячок, диригент
29 червня
Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика
Про скорботу, велич і сміх
Виконавці:
Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії
Вінсент Козловський, диригент
Програма:
Густав Малер (1860–1911). Симфонія №4 (1901)
30 червня
Львів, Гарнізонний храм Св. апп Петра і Павла
Молитва для Василя
Виконавці:
Струнний квартет «Фенікс» у складі:
Микола Гав’юк, скрипка
Петро Тітяєв, скрипка
Вадим Педорич, альт
Денис Литвиненко, віолончель
Програма:
Олександр Козаренко (1963–2023). «Три інвенції для чотирьох мелодичних інструментів» (1988)
Allegro moderato
Recitativo doloroso
Allegro qusto
Ганна Гаврилець (1958–2022). Струнний квартет №4 «Експресії» (2003)
Гія Канчелі (1935–2019). “Night Prayers” ( "Нічні молитви" з циклу "Життя без Різдва") (1995)
30 червня
Культурний центр України в Парижі
Виконавці:
Ілля Бондаренко, скрипка
Джефрі Стоунхауз, флейта
Алла Загайкевич, електроніка
Програма:
Алла Загайкевич. “Voice/Way”, електроакустичний твір
Джеймс О’Келеґен. “Into sections” для флейти те електроніки
Ілля Бондаренко. “Erebus” для скрипки та електроніки
“Myth…” електроакустична імпровізація з голосом Василя Сліпака
1 липня
Львівська національна філармонія
Пісні для Василя
Виконавці:
Роман Страхов, баритон
Аліна Діденко, сопрано
Чайковський Андрій, скрипка
Божик Олександр, скрипка
Піхманець Леся, альт
Римар Максим, віолончель
Кірчанова Ірина, фортепіано
Програма:
Камерні та вокальні твори українських композиторів
2 липня
Львівська національна філармонія
Spirito d'amore. Mozart
Виконавці:
Маріанна Цвєтінська, сопрано
Роман Страхов, баритон
Олег Лановий, тенор
Андрій Чайковський, скрипка
Антон Літвінов, режисер
Роман Страхов, автор ідеї
Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»
Юрій Бервецький, диригент
Програма:
Вокальні та інструментальні твори Вольфґанґа Амадея Моцарта10.06.2023