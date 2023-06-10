Розпочинається музичний маратон пам'яті Василя Сліпака.

Сьомий Відкритий міжнародний музичний маратон пам'яті оперного співака, Героя України Василя Сліпака пройде з 10 червня по 2 липня. Співака-Героя згадуватимуть в Україні, Франції, Британії. На світових сценах зберуться музиканти, щоб вшанувати музиканта й воїна, який загинув на сході України. Маратон є відкритим для приєднання та свідчення нашої спільної мети: відзначення того світла, яке ніс Василь Сліпак, та його відблисків у нових ідеях, новому поколінні музикантів.

Основними темами Маратону Сліпака є вшанування полеглих за Україну артистів (Маріупольський оркестр “Ренесанс” під орудою Василя Крячка виступить у Національній філармонії України 10 червня), згадка про тих близьких Василеві композиторів, чиї серця не витримали під час війни (Струнний квартет “Фенікс” зіграє музику Ганни Гаврилець та Олександра Козаренка 30 червня у Львові), роздуми мистецтва над суттю життя та надією, яка залишається нам (Четверта симфонія Густава Малера прозвучить у програмі Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії 29 червня), а також жага до життя, сучасна енергія, бажання експериментувати — це виступ відомої української композиторки Алли Загайкевич у Парижі 30 червня, камерні та оркестрові програми Львівської національної філармонії 1 та 2 липня, які увінчають Маратон. Його Прелюдією вже став камерний виступ українських музикантів у Лондоні 20 травня з класичною програмою української та європейської музики. Серед інших подій — київський показ фільму режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія "МІФ", що свого часу по-справжньому вразив багатьох глядачів не лише інформаційно, але й емоційно.

10 червня

Київ, Національна філармонія України

Янголи мистецтва

Виконавці:

Маріупольський камерний оркестр “Ренесанс”

Василь Крячок, диригент

29 червня

Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика

Про скорботу, велич і сміх

Виконавці:

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії

Вінсент Козловський, диригент

Програма:

Густав Малер (1860–1911). Симфонія №4 (1901)

30 червня

Львів, Гарнізонний храм Св. апп Петра і Павла

Молитва для Василя

Виконавці:

Струнний квартет «Фенікс» у складі:

Микола Гав’юк, скрипка

Петро Тітяєв, скрипка

Вадим Педорич, альт

Денис Литвиненко, віолончель

Програма:

Олександр Козаренко (1963–2023). «Три інвенції для чотирьох мелодичних інструментів» (1988)

Allegro moderato

Recitativo doloroso

Allegro qusto

Ганна Гаврилець (1958–2022). Струнний квартет №4 «Експресії» (2003)

Гія Канчелі (1935–2019). “Night Prayers” ( "Нічні молитви" з циклу "Життя без Різдва") (1995)

30 червня

Культурний центр України в Парижі

Виконавці:

Ілля Бондаренко, скрипка

Джефрі Стоунхауз, флейта

Алла Загайкевич, електроніка

Програма:

Алла Загайкевич. “Voice/Way”, електроакустичний твір

Джеймс О’Келеґен. “Into sections” для флейти те електроніки

Ілля Бондаренко. “Erebus” для скрипки та електроніки

“Myth…” електроакустична імпровізація з голосом Василя Сліпака

1 липня

Львівська національна філармонія

Пісні для Василя

Виконавці:

Роман Страхов, баритон

Аліна Діденко, сопрано

Чайковський Андрій, скрипка

Божик Олександр, скрипка

Піхманець Леся, альт

Римар Максим, віолончель

Кірчанова Ірина, фортепіано

Програма:

Камерні та вокальні твори українських композиторів

2 липня

Львівська національна філармонія

Spirito d'amore. Mozart

Виконавці:

Маріанна Цвєтінська, сопрано

Роман Страхов, баритон

Олег Лановий, тенор

Андрій Чайковський, скрипка

Антон Літвінов, режисер

Роман Страхов, автор ідеї

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»

Юрій Бервецький, диригент

Програма:

Вокальні та інструментальні твори Вольфґанґа Амадея Моцарта