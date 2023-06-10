Розпочинається музичний маратон пам'яті Василя Сліпака.

 

Сьомий Відкритий міжнародний музичний маратон пам'яті оперного співака, Героя України Василя Сліпака пройде з 10 червня по 2 липня. Співака-Героя згадуватимуть в Україні, Франції, Британії. На світових сценах зберуться музиканти, щоб вшанувати музиканта й воїна, який загинув на сході України. Маратон є відкритим для приєднання та свідчення нашої спільної мети: відзначення того світла, яке ніс Василь Сліпак, та його відблисків у нових ідеях, новому поколінні музикантів.

 

 

Основними темами Маратону Сліпака є вшанування полеглих за Україну артистів (Маріупольський оркестр “Ренесанс” під орудою Василя Крячка виступить у Національній філармонії України 10 червня), згадка про тих близьких Василеві композиторів, чиї серця не витримали під час війни (Струнний квартет “Фенікс” зіграє музику Ганни Гаврилець та Олександра Козаренка 30 червня у Львові), роздуми мистецтва над суттю життя та надією, яка залишається нам (Четверта симфонія Густава Малера прозвучить у програмі Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії 29 червня), а також жага до життя, сучасна енергія, бажання експериментувати — це виступ відомої української композиторки Алли Загайкевич у Парижі 30 червня, камерні та оркестрові програми Львівської національної філармонії 1 та 2 липня, які увінчають Маратон. Його Прелюдією вже став камерний виступ українських музикантів у Лондоні 20 травня з класичною програмою української та європейської музики. Серед інших подій — київський показ фільму режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія "МІФ", що свого часу по-справжньому вразив багатьох глядачів не лише інформаційно, але й емоційно.

 

10 червня 

Київ, Національна філармонія України

 

Янголи мистецтва

 

Виконавці:

Маріупольський камерний оркестр “Ренесанс”

Василь Крячок, диригент

 

29 червня 

Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика

 

Про скорботу, велич і сміх

 

Виконавці:

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії

Вінсент Козловський, диригент

 

Програма:

Густав Малер (1860–1911). Симфонія №4 (1901)

 

30 червня 

Львів, Гарнізонний храм Св. апп Петра і Павла

 

Молитва для Василя

 

Виконавці:

Струнний квартет «Фенікс» у складі:

Микола Гав’юк, скрипка

Петро Тітяєв, скрипка

Вадим Педорич, альт

Денис Литвиненко, віолончель

 

Програма:

Олександр Козаренко (1963–2023). «Три інвенції для чотирьох мелодичних інструментів» (1988)

Allegro moderato

Recitativo doloroso

Allegro qusto

Ганна Гаврилець (1958–2022). Струнний квартет №4 «Експресії» (2003)

Гія Канчелі (1935–2019). “Night Prayers” ( "Нічні молитви" з циклу "Життя без Різдва") (1995)

 

30 червня

Культурний центр України в Парижі

 

Виконавці:

Ілля Бондаренко, скрипка

Джефрі Стоунхауз, флейта

Алла Загайкевич, електроніка

 

Програма:

Алла Загайкевич. “Voice/Way”, електроакустичний твір

Джеймс О’Келеґен. “Into sections” для флейти те електроніки

Ілля Бондаренко. “Erebus” для скрипки та електроніки

“Myth…” електроакустична імпровізація з голосом Василя Сліпака

 

1 липня

Львівська національна філармонія

 

Пісні для Василя

 

Виконавці:

Роман Страхов, баритон

Аліна Діденко, сопрано

Чайковський Андрій, скрипка

Божик Олександр, скрипка

Піхманець Леся, альт

Римар Максим, віолончель

Кірчанова Ірина, фортепіано

 

Програма:

Камерні та вокальні твори українських композиторів

 

2 липня

Львівська національна філармонія

 

Spirito d'amore. Mozart

 

Виконавці:

Маріанна Цвєтінська, сопрано

Роман Страхов, баритон

Олег Лановий, тенор

Андрій Чайковський, скрипка

Антон Літвінов, режисер

Роман Страхов, автор ідеї

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»

Юрій Бервецький, диригент

 

Програма:

Вокальні та інструментальні твори Вольфґанґа Амадея Моцарта

10.06.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
471-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Веселе), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора), Авдіївському (Сєверне та Опитне) та на Мар’їнському напрямках (у районі Мар’їнки). За добу відбулося 47 бойових зіткнень
08.06.23 | | Україна
Війна за голос
Оксана Забужко
Після 15 місяців переможної війни, яка підтвердила успіх 30 років Незалежності, ми все ще залишаємося в їхніх очах у становищі мовчазного субалтерна, який не може говорити сам за себе
08.06.23 | | Галичина
Мистецький фестиваль на 20-річчя «Оселі» ім. Олесі Саноцької
10-11 червня оселяни запрошують усіх небайдужих у гості до нового Центру підтримки — набутися разом, подякувати одне одному за підтримку у скруті і в радості та відзначити 20-ліття, відкритого у Винниках 2003 року Спільнотою «Емаус — Оселя» Центру підтримки людей, які втратили дім.
08.06.23 | | Штука
470-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Веселе), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Іванівське та Північне), Авдіївському (Авдіївка  та Первомайське) та на Мар’їнському напрямках (у районі Мар’їнки). За добу відбулося 30 бойових зіткнень
08.06.23 | | Україна
Смерть і тортури на Кульпаркові
Юрій Винничук
Є у Львові така цікава місцина, яка називається Кульпарків. Ні з парком, ні з культурою вона не пов'язана, але знають її всі
07.06.23 | | Дискурси
Навіщо в Україні досі рекламують дітям куріння?
Ярина ЯСИНЕВИЧ
Школи в Україні оточені торговими точками з рекламною викладкою цигарок; ⅔ українських підлітків помічають таку рекламу. Кожен п’ятий з них курить е-сигарети, кожен сьомий – тютюнові вироби
07.06.23 | | Україна
Дві історії
Лев Чабан
Лише один лише абзац тексту Ярослава Грицака здатний викликати зливу спогадів і роздумів: історія родин Бачинських-Федусевичів-Чабанів.
07.06.23 | | Минуле
Максим Голенко очолив театр ім. Марії Заньковецької
Голос заньківчан у просторі української культури завжди – з часів Бориса Романицького, Бориса Тягна, Володимира і Серія Данченків, Федора Стригуна – звучав сильно і яскраво. Так і буде далі. Театрові з потужною національною історією у час найважчих втрат і найбільших перемог годиться бути таким же рішучим.
07.06.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.