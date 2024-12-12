Різдвяний «Месія» у Львівській філармонії.

 

19 грудня о 19:00 у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика звучатиме «Месія» Георга Фрідріха Генделя, музика, яка вже понад три століття несе в собі святкову магію і духовну глибину.

 

Подія приурочена до 50-річчя з дня народження Василя Сліпака, оперного співака, воїна та Героя України та символізує значення його постаті як Воїна Світла, — що палав на сцені та в бою, — для сучасних музикантів. 

 

Окрім цього, у день концерту о 17:30 у фоє філармонії відбудеться урочисте відкриття виставки «Світло Різдва» народного художника України Петра Сипняка. Оглядачі зможуть побачити на полотнах унікальні вертепи митця — візитівку його творчого стилю, та інші картини на зимову тематику. У рамках акції 19 грудня буде представлений і знаменитий портрет Василя Сліпака. Експозиція буде відкрита для перегляду впродовж різдвяно-новорічних свят у філармонії.

 

Знаково, що саме у рамках дійства відбудеться також і презентація Пʼятої едиції Конкурсу вокалістів імені Василя Сліпака як черговий доказ продовження справи Сліпака молодими українськими талантами. У цей же вечір пройде підписання офіційної угоди, якою закріпиться співпраця Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, Конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака та офіційного представника французького бренду «DS Automobiles» у Львові компанії ТзОВ «Ілта Львів» для підтримки проведення та промоції Конкурсу у 2025 році.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

«Месію» називають «єдиним великим твором, який не лише втілює релігію, але й сам є релігією». Ця композиція вже давно стала незмінною частиною різдвяної традиції. Величезні хор і оркестр, якими обрамлюються дивовижні сольні партії, наповнюють слухачів відчуттям присутності свята, яке є вічним і актуальним для кожної епохи. 

Виконання «Месії» під час Різдва — це справжній музичний ритуал, який обʼєднує людей з усього світу. Кожного року цей твір звучить у численних виконаннях по всьому світу, від великих концертних залів до камерних ансамблів. Перша частина твору, що розповідає про пророцтва і народження Месії, наповнить залу світлом і теплом, а знамените «Алилуя» з другої частини залишить слід у душі кожного, хто чує ці величні слова, сповнені непереборної віри. 

 

Солістами вечора у Львівській філармонії стануть відомі співаки зі Львова та Києва — Анна Шумаріна (сопрано), Лілія Нікітчук (мецо-сопрано), Вадим Коваль (тенор) та Володимир Щур (бас). За участі спеціалізованого колективу, що знається на ранній музиці — оркестру Барокової капели Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка (художній керівник Анна Іванюшенко) та Камерного хору «Глорія» під орудою диригента Володимира Сивохіпа.

 

12.12.2024

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