Різдвяний «Месія» у Львівській філармонії.

19 грудня о 19:00 у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика звучатиме «Месія» Георга Фрідріха Генделя, музика, яка вже понад три століття несе в собі святкову магію і духовну глибину.

Подія приурочена до 50-річчя з дня народження Василя Сліпака, оперного співака, воїна та Героя України та символізує значення його постаті як Воїна Світла, — що палав на сцені та в бою, — для сучасних музикантів.

Окрім цього, у день концерту о 17:30 у фоє філармонії відбудеться урочисте відкриття виставки «Світло Різдва» народного художника України Петра Сипняка. Оглядачі зможуть побачити на полотнах унікальні вертепи митця — візитівку його творчого стилю, та інші картини на зимову тематику. У рамках акції 19 грудня буде представлений і знаменитий портрет Василя Сліпака. Експозиція буде відкрита для перегляду впродовж різдвяно-новорічних свят у філармонії.

Знаково, що саме у рамках дійства відбудеться також і презентація Пʼятої едиції Конкурсу вокалістів імені Василя Сліпака як черговий доказ продовження справи Сліпака молодими українськими талантами. У цей же вечір пройде підписання офіційної угоди, якою закріпиться співпраця Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, Конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака та офіційного представника французького бренду «DS Automobiles» у Львові компанії ТзОВ «Ілта Львів» для підтримки проведення та промоції Конкурсу у 2025 році.