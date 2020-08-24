Юлія Тимошенко заслабла ковідом.

У народної депутатки, голови партії “Батьківщина” Юлії Тимошенко діагностували коронавірусне захворювання.

Про це повідомила речниця Тимошенко Марина Сорока насвоїй сторінці у Facebook.

“Так, на жаль, це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни COVID-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39°. Боротьба!”, – написала вона.

Раніше інтернет-видання “РБК-Україна”, покликаючисьнаджерела, повідомило, що 59-річна Тимошенко заразилася коронавірусом. Згідноз даними видання, захворіли й інші члени сім’ї політикині – дочка Євгенія Тимошенко та її чоловік Артур Чечоткін.