Лукашенко приводить війська в повну бойову готовність і перекидає їх на захід.

За його словами, це пов’язано з активізацією військ НАТО біля кордонів Білорусі.

 

 

22 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав Гожський полігон у Гродно в пункті постійної дислокації 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Там він провів нараду з керівництвом силового блоку Республіки Білорусь. Про це повідомило інформаційне агентство БЕЛТА.

 

У своєму виступі Лукашенко заявив, що ситуація в Білорусі «йде за планом кольорових революцій». На його думку, мета його опонентів – «відволікти від внутрішньої ситуації і напружити на зовнішньому кордоні». Він висловив жаль, що замість того, аби займатися економікою і нагальними справами країни, доводиться приділяти увагу питанням стабілізації ситуації. «Навіть не сказав би, що всередині країни (в цілому – заувага БЕЛТА). Перш за все це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Проте, що мене найбільше турбує, – до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній чинник. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі і Литви», – заявив білоруський лідер.

 

Лукашенко наголосив у зв'язку з цим, що вперше за чверть століття довелося ухвалювати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини збройних сил Білорусі в повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок.

22.08.2020

До теми

Новий вид смакових клітин
Клітини «широкого профілю» впливають на смакові сигнали від інших сенсорних клітин на язику.
22.08.20 | | Наука
Третя спроба Байдена
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Шанси Джо Байдена стати наступним президентом нині оцінюють у 87%. Чи в разі своєї перемоги він буде для України кориснішим главою найсильнішої держави світу?
21.08.20 | | У світі
Якби ми жили мільйон років?
Аві Леб
Дві думки одразу приходять до голови: академікам не можна так довго перебувати на посадах і жоден торт не вмістить стільки свічок. 
21.08.20 | | Наука
Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": що не так із критикою майбутнього меморіалу?
Вікторія ХІТЕРЕР
Дивна відповідь на засторогу Мирослава Мариновича, що створення Меморіалу за російські гроші – це питання нашої національної безпеки
20.08.20 | | Україна
«Pentecost»   у демнянському костелі
Перший театр у рамках проекту «Під Зорею Пінзеля» відкриє свій 101-й театральний сезон  виставою «Pentecost» ув автентичних декораціях костелу Матері Божої в селі Демня Миколаївського району на Львівщині.
19.08.20 | | Штука
Останній опришок
Юрій Винничук
Тих останніх опришків, які діяли в міжвоєнний період, було чимало. Їх оспівано в народі баладами і піснями, бо, як і пірати, здобули романтичний ореол. Хоч були бандитами
19.08.20 | | Дискурси
Прийшов Спас – пішло літо від нас
Анастасія КРИВЕНКО
Преображення Господнє, більш відоме в народі як Спаса. Дослідники ще наприкінці ХІХ століття неодноразово стверджували, що за світоглядною наповненістю це свято посідає третє місце після Різдва та Паски.
19.08.20 | | Галичина
Чи підуть діти в школу?
Олександр КУХАРЧУК
Практично скрізь держава перекладає відповідальність на батьків, що часто не мають вибору. Про альтернативи повинні подбати міністерства, місцева влада, школи. Але чи подбають...
18.08.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.