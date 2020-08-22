Лукашенко приводить війська в повну бойову готовність і перекидає їх на захід.

За його словами, це пов’язано з активізацією військ НАТО біля кордонів Білорусі.

22 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав Гожський полігон у Гродно в пункті постійної дислокації 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Там він провів нараду з керівництвом силового блоку Республіки Білорусь. Про це повідомило інформаційне агентство БЕЛТА.

У своєму виступі Лукашенко заявив, що ситуація в Білорусі «йде за планом кольорових революцій». На його думку, мета його опонентів – «відволікти від внутрішньої ситуації і напружити на зовнішньому кордоні». Він висловив жаль, що замість того, аби займатися економікою і нагальними справами країни, доводиться приділяти увагу питанням стабілізації ситуації. «Навіть не сказав би, що всередині країни (в цілому – заувага БЕЛТА). Перш за все це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Проте, що мене найбільше турбує, – до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній чинник. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі і Литви», – заявив білоруський лідер.

Лукашенко наголосив у зв'язку з цим, що вперше за чверть століття довелося ухвалювати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини збройних сил Білорусі в повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок.