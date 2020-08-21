Назар Холодницький пішов із Антикорупційної прокуратури.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заступник генерального прокурора Назар Холодницький оголосив про відставку.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової від 21 серпня, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений "у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням".

Холодницький не вказав конкретної причини звільнення. Водночас вважає, що має підстави пишатися своїми здобутками.

"З 2015 по 2020 рік САП та НАБУ практично завжди були в «опозиції» до усіх правоохоронних структур та представників політичних партій. Те, що раніше було стандартом, виявилось неможливим тепер – незалежно від політичної приналежності, посад, впливу та фінансових можливостей, уникненню від кримінальної відповідальності не підлягав ніхто. Як наслідок ми системно стикались із політичними спробами посягання на нашу незалежність та маніпуляціями щодо результатів роботи. Для цього залучаються величезні ресурси, просуваються тези про необхідність перезапуску/реорганізації/ліквідації САП, зменшення обсягу повноважень, приймаються або навіть скасовуються окремі закони", – написав Холодницький.

Назар Холодницький поскаржився на те, що зустрів цілковите несприйняття антикорупційних органів з боку Генеральної прокуратури. Заявив, що це ґандж не лише генпрокурорки Ірини Венедіктової, а й попередників. За час його каденції змінилося чотири генпрокурори, кожен "у свій власний спосіб хотів створити режим підзвітності САП".

Назар Холодницький очолював Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру з моменту її створення в 2015 році. Запам'ятався низкою скандалів: найбільший – записи розмов, здійснені в кабінеті прослуховуючим пристроєм в акваріумі. Директор НАБУ Артем Ситник звинувачував Холодницького в блокуванні низки важливих антикорупційних розслідувань.

26 травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова опублікувала відео, в котрому звинуватила керівництво САП у неналежному виконанні обов‘язків та недбальстві у важливих справах.