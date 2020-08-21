В Україні вже понад 100 тисяч випадків коронавірусу.

 

Число офіційно підтверджених випадків коронавірусної хвороби в Україні перетнуло позначку в 100 тисяч. Упродовж минулої доби в Україні виявили 2106 нових захворювань (антирекорд належить попередній добі – 2134 випадки). У такий спосіб, загальне число зареєстрованих недужих зросло до 100 643.

 

Про це йдеться в даних, поширених у п'ятницю на сторінці Ради національної безпеки та оборони.

 

 

 

Найбільше добових випадків виявили у Чернівецькій області – 208. Понад сотню захворювань підтвердили у Тернопільській (185), Харківській (184), Івано-Франківській (172), Одеській (170), Львівській (162), Рівненській (147), Закарпатській (109) областях і в Києві (156).

 

За добу зареєстровано 23 смертей. Загальне число летальних випадків зросло до 2207.

 

Одужало 51 078 пацієнтів (упродовж доби – 637).

 

Офіційно в Україні 47 358 активних носіїв хвороби. 

 

21.08.2020

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