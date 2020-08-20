Прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Координаційної ради.

Її членам інкримінують захоплення влади.

 

                         генпрокурор Олександр Конюк

 

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу у зв'язку зі створенням опозицією Координаційної ради щодо трансферу влади. Про це в четвер, 20 серпня, заявив генпрокурор Республіки Білрусь Олександр Конюк. За його словами, справу порушено за статтею кримінального кодексу про захоплення влади. Про це повідомив інформаційний портал TUT.BY .

 

«Групою громадян Республіки Білорусь 18 серпня 2020 року було заявлено про створення Координаційної ради, цілями якої є організація передачі влади. Планується створити політичний орган, який повинен взяти на себе процес передачі влади від чинного глави держави. Створення таких органів законодавством не передбачено, а їхня діяльність є неконституційною… За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу», – заявив журналістам генпрокурор Білорусі.

 

Стаття 361 білоруського КК «Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь», передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Слідчий комітет Білорусі прийняв цю кримінальну справу до провадження, повідомив журналістам його голова Іван Носкевіч.

 

Про створення Координаційної ради опозиції Білорусі заявила 14 серпня кандидатка в президенти  Світлана Ціхановська, котра зараз перебуває в Литві. 19 серпня в Мінську відбулося перше засідання ради, на якому була прийнята резолюція з основними вимогами до влади: припинення насильства і політичного переслідування, звільнення всіх політичних в'язнів, виплата компенсацій постраждалим, визнання недійсними результатів президентських виборів 9 серпня і проведення нових виборів. У документі вказується, що метою КР є пошук шляхів для подолання кризи в Білорусі і забезпечення згоди в суспільстві на підставі Конституції. «Координаційна рада не ставить собі за мету зміну конституційного ладу і зовнішньополітичного курсу», – підкреслюється в резолюції.

 

Реагуючи на заяву генпрокурора, один з членів Координаційної ради Максим Знак зазначив: «Ми робили все відкрито і прозоро, все опубліковано і є в документах Ради. Ми не вбачаємо в цьому якогось порушення закону: навпаки, бачимо дії законними, спрямованими на відновлення законності в країні. Якщо це злочин, то у нас в країні великі проблеми зі законністю».

20.08.2020

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