МОЗ: Пандемія погіршується у 17 областях і в Києві.

Становище з захорюваністю на COVID-19 упродовж двох тижнів погіршується у 17 областях та в Києві.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

"За останні два тижні показник граничного значення у 12 хворих на 100 тис. населення перевищує у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській. Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відмітку в 50% заповненості пацієнтами подолали лікарні у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській і Рівненській областях.

У прифронтових районах Донбасу проводять замало тестів.

"Забагато хворих на COVID-19 виявляють у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях", – заявили у МОЗ.

У четвер комісія з епідемічної безпеки має переглянути поділ на карантинні зони в країні.

В Україні протягом 19 серпня зафіксовано чергові антирекорди: 2134 нових випадків за добу і 40 смертей.