МОЗ: Пандемія погіршується у 17 областях і в Києві.

 

Становище з захорюваністю на COVID-19 упродовж двох тижнів погіршується у 17 областях та в Києві.

 

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

 

"За останні два тижні показник граничного значення у 12 хворих на 100 тис. населення перевищує у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській. Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях", – йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що відмітку в 50% заповненості пацієнтами подолали лікарні у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській і Рівненській областях.

 

 

У прифронтових районах Донбасу проводять замало тестів.

 

"Забагато хворих на COVID-19 виявляють у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях", – заявили у МОЗ.

 

У четвер комісія з епідемічної безпеки має переглянути поділ на карантинні зони в країні.

 

В Україні протягом 19 серпня зафіксовано чергові антирекорди: 2134 нових випадків за добу і 40 смертей.

 

20.08.2020

До теми

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": що не так із критикою майбутнього меморіалу?
Вікторія ХІТЕРЕР
Дивна відповідь на засторогу Мирослава Мариновича, що створення Меморіалу за російські гроші – це питання нашої національної безпеки
20.08.20 | | Україна
«Pentecost»   у демнянському костелі
Перший театр у рамках проекту «Під Зорею Пінзеля» відкриє свій 101-й театральний сезон  виставою «Pentecost» ув автентичних декораціях костелу Матері Божої в селі Демня Миколаївського району на Львівщині.
19.08.20 | | Штука
Прийшов Спас – пішло літо від нас
Анастасія КРИВЕНКО
Преображення Господнє, більш відоме в народі як Спаса. Дослідники ще наприкінці ХІХ століття неодноразово стверджували, що за світоглядною наповненістю це свято посідає третє місце після Різдва та Паски.
19.08.20 | | Галичина
Де Річард Левове Серце бився з Саладином?
Археологи ідентифікували місце битви при Арзуфі під час Третього хрестового походу.
18.08.20 | | Наука
Повернення національних символів
Віктар Мартінович
Все, що відбувається в Білорусі, – вичерпна відповідь на питання про долю мови, національних символів по тім, як ця 26-річна шизуха закінчиться
18.08.20 | | Дискурси
За наш шчот
Андрій Бондар
Нині реальним білоруським "шчотом" може стати участь у демонтажі самої Росії. Чи вистачило їм двадцяти років для усвідомлення своєї історичної місії, покаже майбутнє. Жыве Беларусь!
17.08.20 | | Дискурси
З легко прихованим песимізмом
Юрко ТИМЧУК
Згідно з новітніми політичними традиціями, і апокаліпсис треба зустріти з позитивним налаштуванням. А якщо в потрібному місці знайдеться піаніно, то все буде геть добре. Огляд тижня
17.08.20 | | Україна
Печінка працює інакше, ніж вважали
Дифузія, а не потік, переносить складові жовчі з найтонших каналів.
17.08.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.