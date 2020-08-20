"Як єврей до єврея": Нахманович закликав Зеленського зробити Бабин Яр місцем української пам’яті.

Український історик, етнополітолог Віталій Нахманович закликав Президента України Володимира Зеленського переглянути свої рішення про підтримку спонсорованого російськими олігархами проєкту Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" і забезпечити підтримку концепції, розробленої раніше на замовлення Кабінету Міністрів України групою істориків та науковців.

Про це йдеться у зверненні Нахмановича, опублікованому на сайті видання "Критика".

Віталі Нахманович – історик і етнополітолог, провідний науковий співробітник Музею історії Києва, відповідальний секретар Громадського комітету для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру. Викладач Міждисциплінарної сертифікатної програми з юдаїки НаУКМА.

Автор десятків статей, присвячених історії євреїв, Голокосту, Другої світової війни, юдаїзму, етнонаціональним проблемам у сучасній Україні. Упорядник та редактор низки наукових збірок, зокрема: "Бабий Яр: человек, власть, история: Документы и материалы" (2004), "Друга світова війна і доля народів України: Матеріали всеукраїнської наукової конференції" (2005), "Пропаганда та “єврейське питання” в ЗМІ на окупованій нацистами території України, 1941–1944" (2006), "Друга світова війна і доля народів України: Матеріали 2-ї Всеукраїнської наукової конференції" (2008), "Бабин Яр: масове убивство і пам’ять про нього" (2012). Член редколегії наукового часопису "Голокост і сучасність".

Учасник розробки проєктів законодавчих актів у галузі етнополітики та програмних документів міжнаціональних та громадських об’єднань. Член Наукової ради з проблем національних відносин при НАН України. Експерт Конґресу національних громад України.

Володимире Олександровичу, нещодавно Ви публічно підтримали проєкт спорудження Меморіяльного центру Голокосту «Бабин Яр», зініційований та спонсорований російськими олігархами єврейського походження. У такий спосіб Ви відверто знехтували думкою сотень видатних представників української інтеліґенції, які вже багато місяців закликають Вас підтримати державну Концепцію комплексної меморіялізації Бабиного Яру, розроблену українськими істориками на замовлення українського Уряду. Я також був серед тих, хто намагався вплинути на Вашу позицію. Я звертався до Вас як громадянин до президента і як історик до режисера та актора. Тепер я хочу звернутися до Вас як єврей до єврея. Я хочу спробувати пояснити Вам, чому Ви маєте підтримати українську концепцію не лише як президент України, а й як український єврей. Насправді я не знаю, ким Ви почуваєтеся: євреєм, українцем, росіянином чи взагалі «радянською людиною». Адже наш народ протягом минулого століття пережив не лише Голокост, а й брутальну радянську асиміляцію, що позбавила нас тисячолітньої віри, мови, традиції та культури. «Євреями мовчання» називали нас у світі. І коли ми нарешті заговорили, виявилося, що нам нічого сказати, крім слів про унікальний Голокост, український антисемітизм та велику російську цивілізацію, частиною якої ми себе досі щиро вважаємо. За тридцять років ми так і не вивчили нічого іншого. Саме тому проєкт Центру «Бабин Яр» став таким, яким він є. Бо вигадали його радянські євреї-олігархи, очолив радянський єврей-дисидент, а втілювати має радянський єврей-режисер. Зважаючи на це, я маю розповісти Вам дещо важливе про Радянський Союз. Адже він не був великою країною, що надала євреям рівноправ’я та врятувала їх від повного винищення. Це також не була країна, що провела успішну модернізацію, перемогла фашизм і досягла небачених вершин у науці та культурі. Ні! Це була країна, де сімдесят років панував жорстокий тоталітарний режим, який виморював голодом, розстрілював, депортував і засилав до концтаборів мільйони людей та цілі народи. Це була країна, де послідовно знищували й переслідували все, що не вкладалося в прокрустове ложе комуністичної ідеології, та всіх, хто був хоч трохи вищий за рівень загальної сірости. Сімдесят років панування комуністичної партії виховали людей, які не здатні взяти на себе відповідальність за життя своє і власної країни й очікують усього від держави та чудодіїв на її чолі. Та це ще не все. Саме радянський режим і комуністична партія винні у приході нацистів до влади та розв’язанні Другої світової війни, що й уможливило Голокост. Саме вони розпочали по війні розгнуздану антисемітську кампанію, що під виглядом «антисіонізму» не припинялася до самого кінця існування СРСР. Саме вони забороняли вшановувати пам’ять єврейських жертв нацизму, знищили Бабин Яр і поставили в ньому блюзнірський пам’ятник «Радянським громадянам і військовополоненим». Саме у боротьбі з ними відроджувався сіонізм та єврейський культурницький рух. Й одним із найважливіших місць, де відбувалося національне пробудження радянських євреїв, був Бабин Яр. Він же був місцем, де радянський режим усіма засобами прагнув придушити наше відродження. Тому в єврейській історії радянська доба має залишитися чорною плямою, а співпрацю багатьох євреїв із комуністичним режимом маємо згадувати лише зі смутком, а не з гордістю. Тому плекання історичної пам’яті, що в будь-який спосіб намагається виставити СРСР жертвою аґресії чи рятувальником євреїв від нацизму, є абсолютно неприйнятним, як і подальше культивування серед євреїв прорадянських сентиментів. Бабин Яр назавжди залишиться місцем єврейського болю і єврейської пам’яті. І євреї ніколи не примиряться із його сьогоднішнім занедбаним станом. Саме тому раз у раз виникають єврейські проєкти спорудження тут чогось ґрандіозного, на кшталт общинного чи меморіяльного центру. До того ж вони брутально нехтують давньою забороною будувати на похованнях, адже люди, які їх вигадують, навчені радянської зневаги до могил. Я із жахом дивлюся на це, адже якщо, боронь Б-же, один із цих проєктів усе-таки буде втілено, це відкриє скриньку Пандори по всій Україні. Бо як можна буде вберегти сотні єврейських цвинтарів та місць масових поховань, якщо самі євреї почнуть щось на них будувати? Утім, такі проєкти виникатимуть і надалі, якщо Українська держава, яку Ви тепер очолюєте, не візьме на себе нарешті реальну відповідальність за Бабин Яр. І тут постає питання, для кого це все робитиметься. Невже тільки для іноземних туристів, як наголошують спонсори Меморіяльного центру «Бабин Яр»? Я не можу пристати на таку позицію. Адже я хочу, аби саме українці пам’ятали про півтора мільйона своїх єврейських сусідів, друзів та родичів, розстріляних по всій Україні. Я ні від кого не прагну каяття чи вибачень. Людей, які брали участь у злочинах, уже немає серед живих, а народи мають спокутувати свої провини лише перед Б-гом. Ми це не раз робили протягом тисячоліть, і тому не нам вимагати, аби хтось ставав перед нами на коліна. Я просто хочу, аби українські діти інколи приходили на єврейські могили, а коли виростуть, пам’ятали, що долі тих, хто в них лежить, є частиною української долі й української історії. Цього не можна навчити з-за кордону. Тому саме українські історики і музейники, архітектори та художники мають створити меморіял у Бабиному Яру. Створити його для своїх дітей. Але як єврей я хотів би, щоб у цьому меморіялі українські діти почули про деякі вічні речі. Я хочу, аби Голокост став символом того, що несе із собою заперечення тисячолітніх моральних цінностей та спроба людини «в науковий спосіб» перетворити світ. І нацизм, у підґрунті якого лежав «науковий расизм», у цьому сенсі нічим не відрізнявся від соціялізму, в підґрунті якого був «науковий комунізм». Обидва проголошували необхідність позбутися «зайвих», «шкідливих», «ворожих» рас чи класів. Відкидання Б-га також мало наслідком відкидання універсальної релігійної етики, створення штучної расової чи класової моралі, а відтак леґалізацію масового знищення «неповноцінних» рас чи «некорисних» класів. І я хочу, аби українські діти знали, що саме юдаїзм приніс у світ ідеї абсолютної цінності людського життя і рівности людей перед Б-гом, які згодом лягли в основу християнства та інших світових релігій. Саме наші мудреці тисячі років тому проголосили: «Хто вбиває одну душу, руйнує цілий світ. Хто рятує одну душу, рятує цілий світ». Тому ми маємо дивитися на Голокост не як на унікальну єврейську трагедію, а як на символ усіх геноцидів і масових убивств минулого, а пам’ять про єврейські жертви Бабиного Яру має бути невіддільною від пам’яті про його жертви серед ромів, українців, росіян та інших народів. І не має згасати пам’ять про Праведників! Зі щирим сподіванням на те, що Ви мене почуєте, Віталій Нахманович

Нагадаємо, наприкінці липня Президент України Володимир Зеленський підтримав створення пропонованого меморіального ценру під час зустрічі з членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту «Бабин Яр»". Це трапилося невдовзі після того, як українська інтеліґенція звернулася до Зеленського зі закликом протеґувати іншу концепцію меморіалу, підготовану українськими істориками.

"Створення меморіалу дуже важливе для нашої країни. В її історії було багато трагічних сторінок. Однак ми маємо пам’ятати про них, розповідати своїм наступним поколінням. Такі моменти повинні бути в історії України. Вони є в наших розповідях, у пам’яті, в книжках. Дуже хочеться, щоб цей проєкт було втілено в життя і ми разом з вами збудували історію", – сказав Зеленський.

Зеленський долучив до складу наглядової ради долучили першого Президента України Леоніда Кравчука. "Проєкт цікавий, важливий та всеосяжний. Однак ми маємо спроєктувати його так, щоб не було різночитань. Нам потрібно зробити все так, щоб він відповідав найвищим гуманітарним цілям", – заявив Кравчук.

Під час розмови зі Зеленським ішлося про використання модерних технологій меморіалізації, на котрих, нагадаємо, стоїть художній керівник меморіалу російський режисер Ілья Хржановський. Принаймні, колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер підтвердив, що "в цьому проєкті ми використаємо новітні технології, щоб зберегти історію".

У травні понад 300 представників української культурної та наукової спільноти звернулися до влади зі закликом узяти під цілковитий контроль держави створення Національного меморіяльного комплексу в Бабиному Яру. На думку інтеліґенції, саме відповідальність держави за зведення комплексу унеможливить зовнішні деструктивні й маніпулятивні впливи на процес, а також скандали штибу суперечки довкола фігури Ільї Хржановського.

"Саме Українська держава має виступати головним ініціятором, організатором і ґарантом захисту національних інтересів, а отже, національної безпеки у питаннях історичної пам’яті. Бездіяльність влади та її недостатня підтримка українських громадських ініціятив і фахових середовищ призводить також і до звинувачень у неналежному пошануванні з боку Української держави жертв Бабиного Яру – жахливої трагедії Другої світової війни та одного зі світових символів Голокосту, а також уможливлює реалізацію сумнівних експериментів не лише над пам’яттю загиблих, а й над живими носіями цієї пам’яті", – йшлося у заяві.

Окрім того, автори звернення наголосили на тому, що меморіал у Бабиному Яру мусить вшановувати пам'ять не лише про винищення євреїв, а й про переслідування інших національних та соціальних груп. "Трагедія українського єврейства є невилучним складником історії України, трагедією всього українського народу. Пошанування жертв Голокосту, одним із символів якого є Бабин Яр, а також інших жертв Бабиного Яру – ромів, пацієнтів психіятричної лікарні, заручників, військовополонених, учасників українського національного та радянського рухів Опору – є справою державної ваги, а створення національного меморіялу має стати завданням усього суспільства за державного фінансування і системної підтримки найвищих державних інституцій", – йшлося у зверненні.

Серед авторів цього звернення були: Оля Гнатюк, Євген Захаров, Йосиф Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, архиєпископ Ігор Ісіченко, Оксана Забужко, Микола Рябчук, Ярослав Грицак, Віталій Нахманович, Іван Патриляк, Віталій Портников, о. Богдан Прах та інші.

Після того, як Зеленський проіґнорував звернення української інтеліґенції, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович виступив на Zbruč'і з авторською колонкою, в котрій наголосив, що головна вимога – "встановлення контролю української держави й українського громадянського суспільства над питанням про вшанування жертв Бабиного Яру й облаштування в ньому національного меморіялу". "Підкреслюю, саме подвійний контроль, адже позиція державного апарату надто часто має ознаки політичного флюгера. Вирішення таких питань не можна передавати в руки іноземних громадян чи приватних структур", – зазначив Маринович.

"Меморіялізація Бабиного Яру в чомусь нагадує мінне поле, повного плану якого не має жодна сторона одноосібно. Тому мене хвилює переконаність окремих членів Наглядової ради, що такий план вони мають і про все подбали. З усього сказаного можна зробити один засадничий висновок: справу гублять брак довіри й озвучені чи приховані підозри всіх до всіх. В такій ситуації напругу могла би зняти чітка й недвозначна позиція державної влади, яка ввела б належні безпекові запобіжники, прийняла б важливі концептуальні й організаційні рішення, не боячись заплямити «честь чийогось мундира», і звернутись до громадськості не бюрократичними відписками, а чесною й до того ж самокритичною мовою", – додав пан Мирослав.

У відповідь Zbruč отримав листа членкині Вченої ради цього Центру Вікторії Хітерер, котра вважає, що "підтримка Президентом України ідеї створення Музею Голокосту викликала невдоволення". Хітерер побачила в статті заклик цілковито закрити проєкт.