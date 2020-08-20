Виставу «Нація» за творами Марії Матіос зіграють на висоті 2028 метрів.

24 серпня, в День Незалежності України, на декількох майданчиках будівлі Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» Прикарпатського національного та Варшавського університетів актори Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка зіграють виставу «Нація» за творами Марії Матіос. Про це повідомили на сайті Прикарпатського університету.

Фото: observatorium.pnu.edu.ua

Заходом «Недосяжна нація» цей ВНЗ спільно з Івано-Франківським національним академічним драматичним театром імені Івана Франка розпочинають новий соціальний артпроєкт – «Театральні Попівання на Обсерваторії» – додатковий у рамках проєкту «Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру» (PIMReC), що його реалізують за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014–2020 рр. Зазначимо, 24 серпня на горі Піп Іван університет планує підписати угоду з театралами, відповідно до якої Обсерваторія стане ще однією локацією для виступів митців франківського драмтеатру.

Режисер-постановник, народний артист України Ростислав Держипільський наголосив, що «Нація» – це не стільки вистава, скільки молитва за Україну.

«Символ вистави – лялька-мотанка. Вона є посередником між тими, кого вже немає на цьому світі, й тими, кого ще немає. Ми будемо грати незалежно від погодних умов: буде сонце – гратимемо ззовні, дощ – усередині обсерваторії», – зазначив Ростислав Держипільський.

Фото: pnu.edu.ua

«У День Незалежності України ми відкриваємо тут свій 82-й сезон для мільйонів українців, у час пандемії ми гратимемо для всіх українців, і в цьому є найвищий духовний сенс. Бо наш театр – це не підлога і стеля. Наш театр – це Небо і Земля», – додав він у коментарі сайту обсерваторії «Білий слон».

«Подія є неординарною й унікальною не тільки в Україні, а й у Європі. Вперше зіграють виставу на висоті 2028 метрів на вершині гори Піп Іван (Попіван). Театралізоване дійство відбуватиметься на декількох майданчиках будівлі Міжнародного наукового центру "Обсерваторія" Прикарпатського національного та Варшавського університетів», – зазначив ректор університету Ігор Цепенда.

Оскільки організація такого заходу в умовах високогір’я – доволі складна справа, яку організовуватимуть уперше й без жодних репетицій на горі, то годину початку вистави визначити важко. Адже акторам знадобиться час, щоб піднятися на гору й там підготуватися до вистави; технічній команді буде потрібно виставити зручно й безпечно декорації, світло і звук; телевізійникам – налагодити інтернет-зв'язок і трансляцію. Тому на саму гору глядачів не запрошують, аби не тримати невизначений час на вершині велику кількість людей. Але щойно все буде готово до початку вистави, за пів години до початку на сайтах і на всіх сторінках соцмереж організаторів оголосять точний час. Доєднатися до перегляду та віддати шану всім, хто поклав своє життя за Україну, можна буде в реальному часі. Трансляцію вистави забезпечить «Суспільне: Карпати»: на телевізійному та youtube-каналі, а також на ФБ-сторінці театру та його youtube-каналі. «Білий слон» також транслюватиме виставу на своїй ФБ-сторінці, а відеозапис окремо опублікують на сайті пізніше.