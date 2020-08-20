В Україні вперше понад дві тисячі випадків ковіду за добу і вперше 40 смертей.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2134 випадки коронавірусної хвороби. Число добових захворювань уперше за час пандемії перетнуло двотисячну позначку. Загалом за час епідемії занедужали 98 537 українців.

 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінґу в четвер.

 

 

Минулої доби в Україні зафіксовано антирекорд за числом летальних випадків – констатовано смерть 40 людей. Дотеперішній максимум становив 33 летальні випадки.

 

Загалом за час пандемії померло 2184 людини.

 

Упродовж минулої доби найбільше нових випадків виявили у Харківській області (242), в Києві (227), у Чернівецькій (189), Львівській (183), Івано-Франківській (168) областях.

 

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