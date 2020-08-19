Кравчук відбув перше своє засідання в ТКГ на чолі української делеґації.

Перший Президент України Леонід Кравчук дебютував у вівторок та середу на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі як очільник української делеґації. Представник мешканців Донецької області у складі політчиної підгрупи від української сторони Сергій Гармаш (котрий раніше гостро критикував "мінський процес", а нині вже дуже лояльний до процесу) ствердив, що Кравчук тримався добре й показав навички блукання поміж краплями.

Про це Гармаш написав на своїй сторінці у Facebook.

З його слів, представники ОРДЛО зайняли на переговорах "твердолобу" позицію й вимагали перегляду певної постанови Верховної Ради – очевидно, постанови про призначення місцевих виборів в Україні без голосування на окупованому Донбасі.

"Найімовірніше, щоб зірвати майбутню зустріч "нормандської четвірки" на рівні зовнішньополітичних радників, та сторона фактично заблокувала переговори, ставлячи як умову скасування однієї з постанов ВР, яка, на її думку, порушує "мінські угоди". Учора вони "тупо" чотири години повторювали одне й те ж, не звертаючи уваги на жодні аргументи. Ми говорили зі стіною. Сьогодні повторилася та сама історія", – поділився Гармаш.

Саме з цією захцянкою ОРДЛО Кравчук повівся по-дипломатичному. "Макарович пройшов "між краплинами". Він пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути цю постанову, якщо переговори будуть розблоковані і він зможе проінформувати депутатів про плідну роботу делеґації. Нічого конкретного, але тепер росіянам буде складно зірвати зустріч радників N4", – інтерпретує учасник переговорів.

На погляд Сергія Гармаша, "дебют Кравчука в делеґації дуже вдалий". "Вже сьогодні, на другий день його занурення в реальний "мінський процес", мені здається, його погляди на спілкування з тією стороною стали більш реалістичними", – додав він.