Кравчук відбув перше своє засідання в ТКГ на чолі української делеґації.

 

Перший Президент України Леонід Кравчук дебютував у вівторок та середу на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі як очільник української делеґації. Представник мешканців Донецької області у складі політчиної підгрупи від української сторони Сергій Гармаш (котрий раніше гостро критикував "мінський процес", а нині вже дуже лояльний до процесу) ствердив, що Кравчук тримався добре й показав навички блукання поміж краплями.

 

Про це Гармаш написав на своїй сторінці у Facebook.

 

 

З його слів, представники ОРДЛО зайняли на переговорах "твердолобу" позицію й вимагали перегляду певної постанови Верховної Ради – очевидно, постанови про призначення місцевих виборів в Україні без голосування на окупованому Донбасі.

 

"Найімовірніше, щоб зірвати майбутню зустріч "нормандської четвірки" на рівні зовнішньополітичних радників, та сторона фактично заблокувала переговори, ставлячи як умову скасування однієї з постанов ВР, яка, на її думку, порушує "мінські угоди". Учора вони "тупо" чотири години повторювали одне й те ж, не звертаючи уваги на жодні аргументи. Ми говорили зі стіною. Сьогодні повторилася та сама історія", – поділився Гармаш.

 

Саме з цією захцянкою ОРДЛО Кравчук повівся по-дипломатичному. "Макарович пройшов "між краплинами". Він пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути цю постанову, якщо переговори будуть розблоковані і він зможе проінформувати депутатів про плідну роботу делеґації. Нічого конкретного, але тепер росіянам буде складно зірвати зустріч радників N4", – інтерпретує учасник переговорів. 

 

На погляд Сергія Гармаша, "дебют Кравчука в делеґації дуже вдалий". "Вже сьогодні, на другий день його занурення в реальний "мінський процес", мені здається, його погляди на спілкування з тією стороною стали більш реалістичними", – додав він.

 

19.08.2020

До теми

«Pentecost»   у демнянському костелі
23 серпня в День Державного Прапора України, в переддень 29-ї річниці Незалежності України Перший театр у рамках проекту «Під Зорею Пінзеля» відкриє свій 101-й театральний сезон  виставою «Pentecost» ув автентичних декораціях костелу Матері Божої в селі Демня Миколаївського району на Львівщині.
19.08.20 | | Штука
Де Річард Левове Серце бився з Саладином?
Археологи ідентифікували місце битви при Арзуфі під час Третього хрестового походу.
18.08.20 | | Наука
Повернення національних символів
Віктар Мартінович
Все, що відбувається в Білорусі, – вичерпна відповідь на питання про долю мови, національних символів по тім, як ця 26-річна шизуха закінчиться
18.08.20 | | Дискурси
З легко прихованим песимізмом
Юрко ТИМЧУК
Згідно з новітніми політичними традиціями, і апокаліпсис треба зустріти з позитивним налаштуванням. А якщо в потрібному місці знайдеться піаніно, то все буде геть добре. Огляд тижня
17.08.20 | | Україна
Печінка працює інакше, ніж вважали
Дифузія, а не потік, переносить складові жовчі з найтонших каналів.
17.08.20 | | Наука
Як виникає співпраця видів?
Науковці з’ясували, чому організми помагають одне одному.
16.08.20 | | Наука
Історичні значіння виразу «православний»
о. Гавриїл Костельник
Аргументи доктора філософії о. Гавриїла Костельника про значення понять «православний» та «католицький» в дискусії сто років тому
16.08.20 | | Минуле
Букет для Наталі
Рік без Наталі містив чимало подій, що могли неабияк її втішити, він промайнув у змиг ока, але не було жодного дня без згадки про неї, бо таки в багатьох справах відчувалася потреба її присутності.
15.08.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.