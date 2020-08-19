Норвегія виганяє російського дипломата.

Той, звісно, виявився шпигуном.

 

 

Міністерство закордонних справ Норвегії у середу, 19 серпня, заявило, що ухвалило рішення про вислання з країни одного російського дипломата. Його підозрюють у шпигунській діяльності. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Російський дипломат, імені котрого не названо, працював у торговому відділі посольства Росії в Осло. «Він займався діяльністю, несумісною з його роллю і статусом дипломата», – розповів журналістам речник МЗС Норвегії Труде Маасайде (Trude Maaseide). За його словами, росіянин повинен покинути країну впродовж 72 годин.

 

Двома днями раніше норвезька поліція повідомляла про затримання в ресторані в Осло громадянина Норвегії, підозрюваного в незаконній передачі інформації російському дипломату, імовірно – співробітникові російської розвідки. Норвезькі спецслужби зазначили, що затриманого звинувачують у «завданні шкоди життєво важливим національним інтересам».

 

За даними міжнародної консалтингової компанії DNV GL, яка надавала сертифікацію на страхування бізнесу, пов’язаного з нафтою й газом, зокрема морським транспортування, затриманий норвезький громадянин працював у її нафтогазовому підрозділі і спеціалізувався на технології 3D-друку.

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