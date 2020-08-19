Суд закрив кримінальну справу проти Омеляна.

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна про декларування недостовірної інформації.

Справу закрито через закінчення строків давності, повідомляє "Радіо Свобода".

Омеляну інкримінували подання декларацій за 2015 та 2016 роки зі зазначенням недостовірної інформації – на 3 034 532 грн та 8 024 419 грн відповідно.

"Строки давності за першим епізодом пред’явленого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим – 30 березня 2020 року. Після спливу вказаних строків обвинуваченому двічі роз’яснювалось право на звільнення від кримінальної відповідальності. Проте останній обидва рази наполягав на продовженні судового розгляду, і лише 18 серпня 2020 року звернувся до суду з відповідним клопотанням", – заявили в суді.

Щодо Омеляна відкрито ще одне кримінальне провадження: 19 червня пресова служба Національного антикорупційного бюро заявила, що ексміністру інфраструктури повідомили про підозру у вчиненні "незаконних дій", через які державний бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень. Омелян відкидає і це звинувачення, обурюючись політичним переслідуванням з боку Антикорупційного бюро.