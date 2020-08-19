Число добових випадків ковіду дійшло до двох тисяч.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1967 випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 96 403.
Про це йдеться в даних Ради національної безпеки та оборони, поширених у середу.
Графіка – Віталій Руденький
Найбільше добових випадків виявили у Харківській області (247) та в Києві (215). Велику кількість захворювань підтверджено у Львівській (188), Івано-Франківській (163), Чернівецькій (154), Рівненській (125), Одеській (123) та Закарпатській (117) областях.
Упродовж доби внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 28 людей. Загальне число летальних випадків – 2144.
За час пандемії одужало 49 737 пацієнтів, 812 – за добу.
Наразі в Україні є 44 522 активні випадки коронавірусної хвороби.
19.08.2020