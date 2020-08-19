Президент Малі подав до демісії під тиском путчистів.

Він також розпустив парламент і уряд.

Президент Малі Ібраґім Бубакар Кейта заявив у середу, 19 серпня, під час телевізійного звернення про свій відхід у відставку. Президент також розпустив парламент і уряд. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Президентська заява пролунала після того, як у країні було вчинено військовий путч. Напередодні сам Кейта, прем'єр-міністр Бубу Сіссе і низка інших високопоставлених цивільних і військових керівників були заарештовані.

Кейта заявив, що не хоче кровопролиття в країні заради того, щоб залишитися при владі. «Якщо сьогодні деякі елементи в наших збройних силах хочуть покінчити з цим шляхом військового втручання, чи є у мене насправді вибір?» – сказав він.

Спроба військового перевороту розпочалася з перестрілки на військовій базі Каті біля столиці країни Бамако у вівторок, 18 серпня, вранці. Заколот очолили полковники Малік Дьяу, заступник командувача військової бази, і генерал Садіо Камара. Повсталі офіцери захопили базу, заарештували командування і рушили маршем на столицю. Далі вони взяли штурмом резиденцію президента.

Антиурядові протести в Малі розпочалися ще в березні 2020 року й тривали до цього часу, набираючи масовості. Приводом для них послужило рішення конституційного суду про скасування в низці виборчих дільниць результатів голосування на парламентських виборах. Внаслідок цього партія Кейта змогла зберегти більшість у парламенті. Демонстранти протестували також проти зубожіння населення, зростання корупції та активізації дій екстремістських угруповань. Вони вимагали відставки президента і уряду. Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ, акції супроводжувалися сутичками протестувальників і силовиків.

Відтак опозиційні партії, які брали участь у протестах проти уряду, вважають те, що відбувається зараз у країні, не військовим заколотом, а народним повстанням.