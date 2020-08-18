Порошенко підтримав народ Білорусі і закликав Зеленського визначитись.

П'ятий Президент України, лідер опозиційної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловив солідарність із білоруським народом і закликав Президента Володимира Зеленського якомога швидше сформулювати позицію щодо подій у Білорусі.

У самій заяві Петра Порошенка мало стверджувальних речень: він оформив свою позицію у вигляді запитань до Зеленського.

"Наша відповідальність як сусідньої держави, як справжнього друга і, нарешті, як законодавця демократичних правил в регіоні – твердо заявити свою позицію. Українська влада має надати чіткі відповіді на всі питання, які нас турбують. По-перше, чи визнає Україна президентські вибори у Білорусі як такі, що не були ані вільними, ані справедливими, ані демократичними? По-друге, чи визнає Україна Лукашенка демократично обраним главою держави і буде далі розвивати з ним відносини?" – цікавиться Порошенко.

Колишній Президент також запитує, чи поділяє офіційний Київ позицію цивілізованої спільноти і білоруського народу щодо проведення нових президентських і парламентських виборів у Білорусі.

Низку своїх пропозицій Порошенко теж висловив у форматі запитань. "По-четверте, що планує робити Україна для забезпечення національних інтересів під час обговорення питання Білорусі на екстреному саміті ЄС вже цієї середи? Чи так і не побачимо активну дипломатію президента України у співпраці з лідерами ЄС та його держав-членів для координації наших підходів? По-п’яте, чи підтримує офіційний Київ запровадження цільових санкцій ЄС проти осіб, причетних до брутального порушення прав людини та застосування сили проти мирних громадян? Якщо так, то чи запровадить Україна аналогічні санкції на національному рівні? По-шосте, чи не час було б скликати засідання РНБО для затвердження комплексу заходів з метою забезпечення національної безпеки України, включно із зміцненням наших північних рубежів, в умовах посилення російської військової присутності в Білорусі?" – перелічує лідер "Європейської солідарності".

Петро Порошенко про авторитаризм Лукашенка теж говорить зі знаком питання: "По-сьоме, чи не час Україні переглянути політичні відносини з авторитарним режимом, який здійснює репресії проти власного народу і сфальсифікував результати виборів? По-восьме, в умовах антиукраїнської істерії з боку білоруського режиму та зрадницької позиції в питанні передачі «вагнерівців», чи аналізує влада плюси і мінуси зміни Мінська як переговорного майданчика Тристоронньої контактної групи?".

Порошенкові також цікаво, як українська влада планує протидіяти спробам Кремля анексувати Білорусь, зробити її російською провінцією.

"Офіційний Київ повинен якомога швидше визначитися в своїй позиції і підтримувати білоруський народ, який демонструє мужність і твердість та вимагає змін заради майбутнього своєї країни. Так само переконаний, що у наших міждержавних відносинах обов’язково буде і завтра, і післязавтра. Однак, з якою саме Білоруссю ми хочемо це «завтра і післязавтра»? Жыве Беларусь!" – резюмує п'ятий Президент.