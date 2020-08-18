Ченці Святоуспенської Унівської лаври, в яких виявили COVID-19, видужали.


Ченці Святоуспенської Унівської лаври, де нещодавно виявили коронавірус, уже подолали хворобу. Тож лавра завершує карантин і відчиняє двері для вірних. Про це йдеться на facebook-сторінці Унівської лаври.

 

Фото: facebook.com/pg/studyty.univ

 

«Возлюблені в Господі брати та сестри, хочемо повідомити Вас, що час карантину в Унівській лаврі завершений, усі браття одужали, і двері нашої обителі відкриті для всіх вірян. Рівно ж висловлюємо щиру подяку всім людям доброї волі, які в час нашої затяжної недуги підтримували нас молитвою, моральною підтримкою, подавали допомогу як фінансово, так і продуктами харчування. Ми, направду, увесь той час почували себе захищеними Вашою увагою та по-особливому досвідчили, як Господь Бог любить нас через Вашу присутність у непрості хвилини в житті лаври та благі вчинки ваших рук. Нехай всемилостивий Небесний Отець винагородить усіх Вас потрібними ласками за ВАШ ТАЛАНТ СЕРЦЯ. Бо коли ми віддаємо серце іншій людині, іншим людям, ми віддаємо його Господу, тому що Він сказав: "Те, що ви зробили Моїм братам меншим, ви зробили й мені". З подякою та молитвою, ченці унівські», – йдеться в дописі.

 

Фото: facebook.com/pg/studyty.univ

 

Як уточнив сьогодні у відеозверненні на сторінці лаври ігумен студитів ієромонах Йона (Максім), COVID-19 методом ПЛР підтвердили у 18 ченців. Але вже вчора вони отримали повторні негативні тести, тож нині можуть стверджувати, що подолали недугу.

 

Нагадаємо, про спалах коронавірусу в Унівській лаврі на facebook-сторінці святині повідомили 30 липня. Тоді не повідомлялося про точну кількість хворих, проте лавру закрили для відвідувачів, а ченці пішли на карантин.

 

18.08.2020

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