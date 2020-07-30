Унівську лавру закрили для відвідувачів: тут виявили коронавірус.

Святоуспенська Унівська лавра закриває свою територію для доступу інших осіб та скасовує всі публічні богослужіння до окремого розпорядження. Причиною стало виявлення захворювання на COVID-19 серед братії монастиря. Про це йдеться на fb-сторінці лаври.

Фото: facebook.com/Святоуспенська Унівська лавра

«Святоуспенська Унівська лавра з причин виявлення ПЛР-тестом випадків захворювання на Covid-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб. З цього приводу до відкликання усі публічні богослужіння будуть скасовані. Просимо ваших молитов за одужання братії», – йдеться повідомленні.

Про спалах хвороби також повідомив ігумен Святоуспенської Унівської лаври ієрм. Йона (Максім) у листі, що його поширив о. Юстин Бойко.

«Дорогі у Христі, ось цим повідомляємо Вас, що з огляду на виявлення хворих серед нашої братії у Святоуспенська Унівська Лавра, зважаючи на безпеку тих, які прибувають до нашої обителі, щоб разом з нами молитися, ми змушені на певний термін закрити вільний доступ до нашого монастиря. Усі наші отці і брати перебувають під турботливою опікою і наглядом лікарів, яким висловлюємо вдячність! Хвороба – це також частина нашого життєвого хреста, що його ми несемо за Христом, тому приймаємо його радо і жертвуємо за добру долю Українського Народу! Пам’ятаємо про Вас у молитві, за яку рівно ж просимо! Маємо у Бога надію, що у скорому часі Він зволить нам знову зустрітися на спільній молитві, щоб подякувати Йому за дар зцілення та зустрічі!» – йдеться в повідомленні.

Наразі не повідомляють, скільки саме людей захворіло в Уневі та який у них стан. За даними Національної служби здоров'я України, на сьогодні в Уневі у 4 осіб підтвердили COVID-19 (одна з них видужала), ще в 4 підозрюють недугу. Проте чи це мешканці села, чи монахи, невідомо.

Фото: скріншот nszu.gov.ua/covid