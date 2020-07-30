Унівську лавру закрили для відвідувачів: тут виявили коронавірус.

 

Святоуспенська Унівська лавра закриває свою територію для доступу інших осіб та скасовує всі публічні богослужіння до окремого розпорядження. Причиною стало виявлення захворювання на COVID-19 серед братії монастиря. Про це йдеться на fb-сторінці лаври.

 

Фото: facebook.com/Святоуспенська Унівська лавра

 

«Святоуспенська Унівська лавра з причин виявлення ПЛР-тестом випадків захворювання на Covid-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб. З цього приводу до відкликання усі публічні богослужіння будуть скасовані. Просимо ваших молитов за одужання братії», – йдеться повідомленні.

 

Про спалах хвороби також повідомив ігумен Святоуспенської Унівської лаври ієрм. Йона (Максім) у листі, що його поширив о. Юстин Бойко.

 

«Дорогі у Христі,

ось цим повідомляємо Вас, що з огляду на виявлення хворих серед нашої братії у Святоуспенська Унівська Лавра, зважаючи на безпеку тих, які прибувають до нашої обителі, щоб разом з нами молитися, ми змушені на певний термін закрити вільний доступ до нашого монастиря.

Усі наші отці і брати перебувають під турботливою опікою і наглядом лікарів, яким висловлюємо вдячність!

Хвороба – це також частина нашого життєвого хреста, що його ми несемо за Христом, тому приймаємо його радо і жертвуємо за добру долю Українського Народу!

Пам’ятаємо про Вас у молитві, за яку рівно ж просимо!

Маємо у Бога надію, що у скорому часі Він зволить нам знову зустрітися на спільній молитві, щоб подякувати Йому за дар зцілення та зустрічі!» – йдеться в повідомленні.

 

Наразі не повідомляють, скільки саме людей захворіло в Уневі та який у них стан. За даними Національної служби здоров'я України, на сьогодні в Уневі у 4 осіб підтвердили COVID-19 (одна з них видужала), ще в 4 підозрюють недугу. Проте чи це мешканці села, чи монахи, невідомо. 

 

Фото: скріншот nszu.gov.ua/covid

 

30.07.2020

До теми

Що визначає щасливі стосунки
П’ять суб’єктивних чинників відіграють особливо важливу роль.
29.07.20 | | Наука
ПізнайЗрозумійЗбережи
Олеся Семчишин-Гузнер
Розмова про історію вивчення музейного і позамузейного малярського доробку Модеста Сосенка, етапи проєкту «ПізнайЗрозумійЗбережи», фотофіксацію, наклади видань, їхнє поширення, сайт-візитівку і виставку в Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького.
28.07.20 | | Штука
Мозок у жінки і чоловіка відрізняється
Об’єм сірої речовини та генетична експресія відрізняються залежно від статі.
27.07.20 | | Наука
Партійні католики versus євреї у Мостиському повіті
Мар'ян ХОМЯК
Наприкінці ХІХ ст. католицький часопис «Echo Przemyskie» напосівся на купців-євреїв. Дописи насичені ворожістю і зневагою
27.07.20 | | Минуле
Все трохи квазі
Юрко ТИМЧУК
Питання «Що це було?» зараз регулярно виникає у свідомості розумних людей з великим життєвим досвідом. Найчастіше відповідь на нього – за межами цензурної лексики.
27.07.20 | | Україна
Країна на літеру “Б”
Олександр Ірванець
Патріотично налаштовані скандують на мітингах “Верым! Можам! Пераможам!», а самі мітинги проходять російською.
27.07.20 | | Дискурси
Експериментальний метод діагностики раку
Вчені створили метод діагностики кількох поширених типів раку на основі аналізу крові, які вказують на онкологію ще за чотири роки до появи перших симптомів.
26.07.20 | | Наука
Чи коронавірус став заразнішим
З'явилося дослідження, яке доводить, що вірус SARS-CoV-2 завдяки одній мутації став ще заразнішим. Не всі науковці, однак, із цим погоджуються.
25.07.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.