Український ковід: Серед лідерів – п'ять західних областей і Харківщина.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1616 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 94 436.

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у вівторок.

Найбільше добових випадків виявлено у Харківській (204), Львівській (181), Чернівецькій (172), Івано-Франківській (169), Рівненській (112), Закарпатській (106) областях.

За добу зареєстровано 27 смертей. Загальне число загиблих – 2116.

Упродовж доби одужала 761 особа. В сумі за час пандемії – 48 925.

Наразі в Україні зафіксовано 43 395 активних випадків хвороби. Найбільше – на Львівщині (8581) та в Києві (7120).