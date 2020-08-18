Український ковід: Серед лідерів – п'ять західних областей і Харківщина.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1616 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 94 436.

 

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у вівторок.

 

 

Найбільше добових випадків виявлено у Харківській (204), Львівській (181), Чернівецькій (172), Івано-Франківській (169), Рівненській (112), Закарпатській (106) областях.

 

За добу зареєстровано 27 смертей. Загальне число загиблих – 2116.

 

Упродовж доби одужала 761 особа. В сумі за час пандемії – 48 925.

 

Наразі в Україні зафіксовано 43 395 активних випадків хвороби. Найбільше – на Львівщині (8581) та в Києві (7120).

 

18.08.2020

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