Зеленський скликав "закриту нараду" через Білорусь.

Президент України Володимир Зеленський скликав закриту нараду з керівниками розвідувальних органів України та силових структур "у зв'язку з різким загостренням ситуації в Республіці Білорусь".

Про це повідомляє пресова служба Президента.

Керівник держави зазначив, що події в Білорусі можуть суттєво вплинути на Україну.

Учасники наради проаналізували внутрішньополітичну ситуацію в самій Білорусі, а також "численні зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій".

Зеленський із розвідниками оцінили можливі сценарії подальшого розвитку "сьогоднішнього внутрішньополітичного загострення в сусідній країні". Банкова, звісно ж, ані словом не згадує про фактор Росії – але переказує, що може йтися про "різні типи ескалації з огляду на так звані гібридні типи світових конфліктів".