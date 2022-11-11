У Білорусі заборонили гасло «Жыве Беларусь!».

Влада визнала його нацистським, чимось на кшталт Heil Hitler.

У Білорусі каратимуть за гасло «Жыве Беларусь!». Міністерство внутрішніх справ республіки внесло його до переліку нацистської символіки та атрибутики. Про це повідомив у своїх новинах на Youtube білоруський канал Nexta з покликом на постанові МВС Білорусії, опубліковану на Національному правовому інтернет-порталі.

Вигук «Жыве Беларусь!», відповідно до постанови, потрапив до переліку заборонених поряд зі свастикою та нацистським партійним гаслом Heil Hitler.

«Колобораціоністське вітання є символом 13-го Білоруського поліцейського батальйону при СД і 30-ї гренадерської (піхотної) дивізії Ваффен-СС (російська 2, вона ж – білоруська 1) нарівні з нацистським партійним вітанням "Гайль Гітлер" і представляє супроводження піднятої руки з розпрямленою долонею вигук " Жыве Беларусь" та відгук " Жыве"», – зазначено в постанові білоруського МВС.

Гасло «Жыве Беларусь!» почало активно використовуватися з початку ХХ століття на хвилі національно-патріотичного руху в Білорусії, пізніше – серед білоруської еміґрації. У БРСР його було трансформовано на вигук «Няхай жыве Савецкая Беларусь!». З кінця 1980-х років гасло стало використовуватися білоруською опозицією, зокрема Білоруським народним фронтом. Гасло «Жыве Беларусь!» стало одним зі символів протестів проти режиму Олександра Лукашенка, зокрема після сфальшованих виборів 2020 року.

До списку нацистської символіки влада Білорусії хоче внести також біло-червоно-білий прапор, який використовується опозицією (був державним прапором Білорусі в 1991-1995 роках), проте поки що цього не сталося.