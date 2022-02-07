Лукашенко звинуватив олігархів Путіна у фінансуванні опозиції в Білорусі.

Він повідомив, що підготував для кремлівського шефа документ з відповідними списками й доказами.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив російських олігархів з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна у фінансуванні опозиції в Білорусі. В інтерв’ю YouTube-каналу «Соловйов. Live» він стверджував, що підготував для кремлівського шефа документ з відповідними списками й доказами. Про це повідомив російський інформаційний портал «Газета.Ru».

«Більш того, вони (російські олігархи, – Z) у президента Росії, моєї рідної людини, на прийомі бувають. І що мені робити? <...> (Опозиційні Telegram-канали, – Z) фінансуються через певні канали російськими бізнесменами окремими»,— запевняв він.

Білоруський диктатор висловив готовність передати відповідну інформацію своєму російському колезі. «Я підготував інформацію, ось прямо документ. Я відправлю Путіну, нехай почитає», – сказав він.

Лукашенко додав, що опозиціонерами, які повернулися в республіку, займеться спеціально створена громадська комісія, проте особисто він не братиме на себе право їх реабілітувати. «Ухвалять рішення сидіти – сидітимуть», – запевнив він.

Окрім того, в інтерв’ю білоруський диктатор вже вкотре поскаржився, що нібито хтось намагається вбити його і цілу родину. Відповідаючи на запитання про замахи на його дітей, Лукашенко наголосив, що «це занадто і є вже не червоною лінією». Він теж запевнив, що коли сам перестане бути «президентом», його діти не підуть у політику.