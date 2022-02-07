Лукашенко звинуватив олігархів Путіна у фінансуванні опозиції в Білорусі.

Він повідомив, що підготував для кремлівського шефа документ з відповідними списками й доказами.

 

 

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив російських олігархів з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна у фінансуванні опозиції в Білорусі. В інтерв’ю  YouTube-каналу «Соловйов. Live» він стверджував, що підготував для кремлівського шефа документ з відповідними списками й доказами. Про це повідомив російський інформаційний портал «Газета.Ru».

 

«Більш того, вони (російські олігархи, – Z) у президента Росії, моєї рідної людини, на прийомі бувають. І що мені робити? <...> (Опозиційні Telegram-канали, – Z) фінансуються через певні канали російськими бізнесменами окремими»,— запевняв він.

 

Білоруський диктатор висловив готовність передати відповідну інформацію своєму російському колезі. «Я підготував інформацію, ось прямо документ. Я відправлю Путіну, нехай почитає», – сказав він.

 

Лукашенко додав, що опозиціонерами, які повернулися в республіку, займеться спеціально створена громадська комісія, проте особисто він не братиме на себе право їх реабілітувати. «Ухвалять рішення сидіти – сидітимуть», – запевнив він.

 

Окрім того, в інтерв’ю білоруський диктатор вже вкотре поскаржився, що нібито хтось намагається вбити його і цілу родину. Відповідаючи на запитання про замахи на його дітей, Лукашенко наголосив, що «це занадто і є вже не червоною лінією». Він теж запевнив, що коли сам перестане бути «президентом», його діти не підуть у політику.

07.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Сараєво як спроба пережити
Світлана Бреславська
Знання, як врятуватися, коли несподівано зовсім поруч вибухають міни, може знадобитися кожному. Завтра війна може прийти на наші вулиці; будь-яке з наших міст може стати Сараєвом...
07.02.22 | | Штука
Біографія тубільного інтелектуала
Олеся Ісаюк
“Писар Імхотеп” Теодора Микитина — це не тільки про компромісні методи виживання, а також і про те, що стратегічно “мирне співіснування” колонізаторів і підкорених приречене
05.02.22 | | Україна
Наближається ера штучних комах?
Вчені розробили технологію, завдяки якій, можливо, появляться мініатюрні дрони, які літатимуть по-комашиному.
04.02.22 | | Наука
Паті-ґейт Бориса Джонсона
Максим МУЛЯР
Дамокловим мечем нависла демісія над головою британського прем’єра Бориса Джонсона. А всьому виною його весела натура, яка спонукає до гучних вечірок навіть у часи локдавну.
04.02.22 | | У світі
Європа вважає, що Путін планує щось гірше за війну
Іван Крастев
Кремлю йдеться про широкий набір тактик, спрямованих на дестабілізацію Заходу, загроза війни може виявитися більш руйнівною, ніж сама війна
04.02.22 | | Дискурси
Музика про Україну
Лідія Футорська
Віктор Косенко – композитор, в музиці якого відчутні всі риси української ментальності. Від ліричності та ніжності до трагізму. Від радісного піднесення до сентиментальності.
04.02.22 | | Штука
Рік по Буревію
Юлія ОВСЯНИК     
Цимбали Петра Сказківа говорили з кожним, хто їх слухав. На вулицях великих міст, на вершинах гір, у Києві на Майдані і на руїнах у Слов’янську. Про стихію гір і свободи, вічний пошук, мудрість і пам'ять народу 
04.02.22 | | Галичина
Приходять і відходять
Тарас Прохасько
Втрати і жертви є передовсім образом уявного альтернативного майбутнього. Тобто того, яке би могли зробити ці всі люди, якби вони не померли
03.02.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.