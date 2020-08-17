Кабмін обмежив відвідини іноземцями Умані на період Рош Гашана.

Кабінет Міністрів України підтримав рішення про обмеження на відвідування іноземцями міста Умань на період святкування Рош Гашана цього року.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів та релігійних спільнот та щороку робимо усе, аби вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Проте останні тижні Україна фіксує зростання спалахів захворювання на короновірус серед населення. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців", – сказав Аваков.

Міністр зазначив, що до Умані щорічно приїжджає 30-50 тисяч хасидів із різних країн, які протягом трьох днів святкують і проводять релігійні обряди, відвідують святі місця. Формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики поширення вірусу.

Аваков зверну увагу на те, що МВС досягнуло домовленості про уникнення масових заходів і з представниками православної Церкви, які відмовилися від проведення хресної ходи через пандемію.

Раніше мер Умані Олександр Цебрій пригрозив заблокувати в'їзд для хасидів на період Рош Гашана у зв'язку з зарозами коронавірусу. Він мав намір вирушити до Києва для зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України дійшли висновку, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування Рош Гашана в традиційному форматі 2020 року є неможливим у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Ізраїлі, забороною проведення масових заходів в Україні, необхідністю створення великої кількості місць для обсервації та складності контролю правоохоронцями за дотриманням паломниками режиму самоізоляції.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти цього року паломництва хасидів до Умані.

У 2019 році для зустрічі 5780-го юдейського нового року, який святкують з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня, до Умані прибуло понад 30 тисяч паломників.