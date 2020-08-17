Лідери фракцій Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон-ґрата в ЄУ.

Вони теж застерегли Кремль від втручання в білоруські події.

Провідні політичні групи Європейського Парламенту закликали провести повторні президентські вибори в Білорусі. «Ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон-ґрата в Європейській Унії. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі провести нові й вільні вибори під наглядом незалежних спостерігачів», – йдеться в спільній заяві лідерів п'яти партій Європарламенту, опублікованій в понеділок, 17 серпня, на сайті Європарламенту.

Керівники Європейської народної партії (ЄНП), Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, ліберальної проєвропейської групи «Оновлюючи Європу», «Зелених» – Європейського вільного альянсу, а також групи «Європейські консерватори і реформісти» рішуче засудили насильство і тортури, які застосовуються білоруськими силовиками щодо мирних демонстрантів. «Ми аплодуємо білоруському народу за його мужність і рішучість, а також всіма силами підтримуємо його прагнення до демократичних змін і свободи», – наголошується в заяві, яку цитує телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Європарламентарі підкреслили, що вибори в Білорусі, які відбулися дев’ятого серпня, не були ні вільними, ні справедливими. «Виборчі звіти голосування, які заслуговують на довіру, вказують на перемогу головної опозиційної кандидатки Світлани Ціхановської», – вказується в заяві. Лідери фракцій також «рішуче засудили арешти і жахливі акти насильства і тортур» щодо учасників мирних протестів і закликали повністю розслідувати ці злочини.

Крім того, вони нагадали Олександрові Лукашенку про те, що він несе відповідальність за дії проти протестного руху в країні, і засудили, зокрема, залякування журналістів і відімкнення інтернету і придушення ЗМІ з метою зупинити потік інформації про ситуацію в країні. Лідери провідних партій Європарламенту закликали Мінськ негайно звільнити всіх свавільно затриманих, а також політичних в'язнів, відправлених під арешт до і під час виборчої кампанії.

Автори заяви привітали рішення Ради ЄУ запровадити санкції проти відповідальних за насильство і фальшування президентських виборів. «Європейська Унія може і повинна докладати більше зусиль для сприяння демократії та свободі в Білорусі, включно з посилення допомоги білоруському громадянському суспільству і негайним припиненням будь-якої фінансової підтримки уряду і контрольованим державою проектам», – йдеться далі в документі.

Водночас голови провідних політичних груп Європарламенту закликали Росію утримуватися від будь-якого – прихованого чи відкритого – втручання у внутрішні справи Білорусі після виборів. Вони заявили про необхідність протистояти можливим діям Москви щодо цього.