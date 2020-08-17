З’явилася нова версія виникнення коронавірусу.

 

Згідно з нею, інфекція вперше вразила людей ще 2012 року, утім винуватці – все ті ж кажани, точніше їхні екскременти.

 

 

Вірусолог Джонатан Латем (Jonathan Latham) і біолог Еллісон Вілсон (Allison Wilson), котрі працюють у ґрантовому дослідницькому проєкті Bioscience Resource Project в американському місті Ітаці, заявили, що коронавірусна інфекція, відома як SARS-CoV-2, могла з'явитися ще 2012 року. Про це повідомило видання The New York Post.

 

Дослідники вивчили записи лікаря Лі Сюй з південно-китайської провінції Юнянь, котрий лікував тамтешніх шахтарів. У шістьох гірників, котрі займалися розчищенням шахти від екскрементів кажанів, виявили симптоми, схожі з тими, що з'являються при зараженні COVID-19: кашель, лихоманка, пневмонія і ломота в тілі. Троє робітників внаслідок зараження померли, йдеться в записах лікаря.

 

Також науковці у статті в липневому номері наукового видання Independent Science News вказують, що занедужалих шахтарів намагалися лікувати за допомогою штучної вентиляції легень, антикоагулянтами і антибіотиками. Ці дані, на думку вірусологів, також доводять зв'язок між загадковою інфекцією, з якою зіткнулися шахтарі в 2012 році, і хворобою COVID-19, спалах якої поширився з міста Вуханя у грудні 2019 року.

 

У своїх записах Лі Сюй зазначає, що він відправляв зразки вірусу в лабораторію у Вухані для з'ясування джерела інфекції. Дослідження показало, що розповсюджувачем SARS-подібного коронавірусу став кажан виду південнокитайський підковиковий (rhinolophidae).

 

«Дані, які містяться в записах, змушують нас повністю переглянути все, що ми думали і знали про походження COVID-19», – запевняють Латем і Вілсон. Водночас вони стверджують, що коронавірус «майже напевно втік» з лабораторії у Вухані.

 

 

17.08.2020

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